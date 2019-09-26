全球猪肉大会在蓉城召开

9月24日，全球猪肉大会在成都召开，会上，中国肉类协会与中关村中兽医药联盟签署了全面战略合作协议，确认把中医药食同源养生理念用于畜禽的保健，让畜禽在健康的状态下生产安全健康营养美味的肉类产品。

会议现场

该协议由中国肉类协会会长李水龙与联盟理事长中国农业大学许剑琴联合签署。协议约定充分发挥各自优势，创新合作机制，拓展合作领域，进一步建立互利共赢、长期稳定的合作关系，推进在健康农业发展、健康养殖技术、科研成果转化等重点领域的紧密合作，共同构建现代肉类产业经济体系创新发展新格局。

双方确认把中医药食同源养生理念用于畜禽的保健，让畜禽在健康的状态下生产安全健康营养美味的肉类产品。通过共同建立、推广团体标准及中医药+畜牧业的品牌标志，开展中医药+示范工程。

李水龙表示，此次合作标志着传统中兽医药为现代肉类产业经济体系赋能，为肉类产业品牌转型升级和打造中高端安全营养美味的优质肉类产品，并以猪肉为突破点为全产业链生态可持续发展贡献中国方案。

中国肉类协会会长李水龙同联盟理事长许剑琴理事长签约

据了解，中国肉类协会是世界肉类组织理事和执委会委员单位。由从事肉类产业的相关企事业单位、社会团体组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，涵盖全国畜牧养殖、畜禽屠宰、肉类(禽蛋)制品加工、冷链物流、机械装备、添加剂和调味品、包装物料以及大中城市和重点县级食品公司等领域，与科研院所关系密切。中关村中兽医药联盟是国内唯一从事中医药+畜牧业的全国性法人社团，由动物源性食品安全的供应链和产业链组成，致力于搭建供应链、产业链和价值链的融合发展平台，弘扬祖国传统中医/中兽医学，倡导绿色健康养殖，推广中国特色的减抗替抗动物保健方案。