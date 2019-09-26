放下手机 心脏和身体都会感谢你

前几天我看到这么一个段子：天将降大任于斯人也，必先坏其手机，掐其网络，断其电源，空留其身……

2017年的一项调查显示，我国成年人平均每天在手机上花费两小时39分钟。该数据在大学生人群中更为惊人。调查发现，大学生日均使用手机累积时长为5.2小时，大约1/4的大学生每天玩手机时间在7个小时以上。他们虽然明白滥用手机是很浪费时间的事情，但仍然把手机当成生活的一部分。手机无疑为我们的生活提供了很多的便利，但是同时，过度使用手机也带来了颈椎病、拇指腱鞘炎、视力下降等疾病威胁。

最近一项研究还发现，每天玩手机超过5个小时，不仅会变得肥胖，还会增加糖尿病、心脏病的风险。该研究由美国西蒙·玻利瓦尔大学的Mirary Mantilla-Morrón教授发起，研究人员对该大学1000多名学生进行了为期半年的观察。结果发现，每天使用智能手机超过5个小时的人肥胖风险增加43%，而且他们活动更少并且消费更多的含糖饮料、快餐和零食。研究者表示，在手机上花费太多时间，就会久坐、减少运动，从而增加过早死亡、糖尿病、心脏病以及骨关节疾病的风险。

玩手机危害健康其实人人都知道。那么，放下手机有什么好处呢？首先要感谢你的是颈椎。每天玩手机小于1小时，发生颈肩部不适的概率是每天玩手机3小时以上的1/4。其次，当你不再依赖手机，你将会更加专注，更加关注你周围的人和事，更加放松，更容易看到事物的本质而不是流于表面。其实，无论是出于精神需求还是实际需求，智能手机还是得用，但作为工具还是视为“伴侣”，这是我们需要思考的问题。

如果您非常喜欢玩手机，请看看以下四个小建议：

1.玩手机讲究姿势。最好让手机屏幕与眼睛保持在同一高度，使头部保持垂直位，减少颈椎的压力。

2.手机屏幕调整为暖色调的护眼模式，减少蓝光对眼睛的伤害。

3.监督手机使用时间。每半小时可以休息一下，或者设置屏幕睡眠时间，到设定时间后，手机屏幕自动变灰，提醒您该休息了。

4.避免手机就饭、手机陪睡。为了你的健康，在吃饭、睡眠时就不要让手机相伴了。