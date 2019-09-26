从“小”到“大”，公立医院发展不停歇

公立医院是集中体现卫生健康事业发展的窗口。新中国成立70年来，我国公立医院的规模由小变大，以人民为中心，以公益性为导向，逐渐凝练出建立健全现代医院管理制度的目标，在保障人民身体健康、培养医学合格人才、引领医学科学发展方面发挥了重要作用。

公立医院服务体系基本成形

新中国成立之初，我国的医疗机构、医疗设施设备、医疗技术人员处于极度匮乏的状态。当时的统计资料显示，全国医院仅有2600家，面对的却是5亿多的人口。严峻形势之下，我国政府将一部分解放军野战医院转为地方医院，并接收了一批旧政府和外国教会及慈善机构遗留下来的医疗机构。

随着第一个五年计划的实施，我国政府陆续投资建立了大批公立医院，逐步构建了公立医院服务体系。除政府卫生部门所属医院外，还有工业及其他部门所属医院，呈现多部门办医格局。从1956年年初开始，在社会主义改造的背景下，部分民营医疗机构也转为公立医院。

伴随共和国成长，我国公立医院的数量持续增加。相关统计数据显示，全国医院数量由1949年的2600家发展到1980年的9902家，每千人口医疗卫生机构床位数持续走高，增加到1980年的2.18张。

“全国医院面貌的改观不仅表现在机构数量和病床数量的迅速增长上，在医院的组织管理、医疗技术、医学科研等方面也有显著的进步。”武汉大学全球健康研究中心主任毛宗福表示。毛宗福说，改革开放之前，我国公立医院服务网络基本成形。当时，我国对医院实行的是单纯福利性事业和计划经济的管理模式，即对全国医院“包起来、养下去”。改革开放的浪潮推动人们向外看，随着医疗领域“走出去、请进来”，人们发现，我国的公立医院体系尽管相对完善，但在医疗技术、医疗质量和医疗服务水平上，跟发达国家存在较大的差距。

体制机制改革尝试过很多形式

改革开放后，我国为解决计划经济体制下医疗机构出现的一些问题，例如公立医院房屋失修、仪器设备破旧、卫生人才队伍青黄不接、技术水平低、规章制度不完善等，需要通过激活微观激励机制，调动医务人员积极性，提升医疗服务体系的运行效率和服务能力。

1979年4月，卫生部、财政部、国家劳动总局联合发出《关于加强医院经济管理试点工作的意见的通知》，提出在坚持医院是社会主义福利事业的前提下，要运用经济方法管理医院的业务活动和财务收支，以保证医疗、卫生预防、医学教育、科学研究等各项任务的完成。

“公立医院可以通过服务收费弥补财政补偿的不足，同时扩大医疗机构自主权，引入竞争机制。”毛宗福说，“这些改革举措充分调动了医务人员的工作积极性，有效满足了人民群众快速增长的医疗卫生服务需求，也推动了我国公立医院在数量、规模和能力上的进一步发展。”

在医院管理体制上，探索也在进行。比如，20世纪90年代初期，受到企业改制风潮的影响，在政府财力不足、对医院投入不断下降而医院自身积累能力不足的现实情况下，为了扩大筹资和转变机制，一些中小型公立医院开始进行股份合作制改革，股份制改造、医院职工内部持股等产权制度改革形式相继出现。（下转第2版）（上接第1版）

业内人士坦言，从20世纪70年代末到新一轮医改启动，我国在公立医院体制机制改革方面尝试过广泛的形式，公立医院逐步做强做大，经济状况极大改善，诊疗能力有了极大提高。整体而言，我国公立医院发展与经济社会发展同步，取得了巨大的成就。但放权让利、股份合作制改革等举措，在确保公立医院生存发展的同时，也造成一些问题。政府对公立医院的投入不足，医院在面对市场与公益两个属性时，感觉彷徨，由此出现只重视经济指标和服务数量、忽视服务质量和社会效果的情况。随着以药补医、大处方、大检查、医药费用快速上涨等现象受到关注，与之相关的改革已经箭在弦上。

推动“三个转变”实现“三个提高”

2009年，中共中央、国务院向社会公布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，医改拉开序幕，“推进公立医院改革”是医改方案中5项重点内容之一。《意见》明确，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供。推进公立医院补偿机制改革，加大政府投入，完善公立医院经济补偿政策，逐步解决以药补医问题。

2010年，我国启动公立医院综合改革。截至当前，大致分为3个阶段——

一是试点探索阶段，通过逐步扩大试点，积极在重点领域和关键环节探索创新，形成了“腾笼换鸟”的改革思路和“腾空间、调结构、保衔接”的改革路径，得到各方肯定；

二是全面推开阶段，截至2017年9月，全国所有公立医院全面推开综合改革，以全部实行药品零差率政策为显著标志，着力破除以药补医机制，推进补偿机制改革，初步建立了新的运行机制；

三是巩固深化阶段，党的十九大报告明确要求，全面取消以药养医，健全现代医院管理制度，全面建立优质高效的医疗卫生服务体系。

在此进程中，2017年，国务院发布《关于建立现代医院管理制度的指导意见》，明确了我国公立医院从“小”到“大”之后，要“实现医院治理体系和管理能力现代化，为推进健康中国建设奠定坚实基础”，并“落实党委和政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，把社会效益放在首位”。

全国所有的公立医院均被动员起来，遵循越来越明确的办医理念和规律，高举公益性大旗，从诊疗服务流程、医疗质量、医疗收付费到医院内部管理，进行了一场触及人民群众获得感的改革。同时，推动“三个转变”实现“三个提高”，即在发展方式上，从规模扩张型转向质量效益型，提高医疗质量；在管理模式上，从粗放管理转向精细管理，提高效率；在投资方向上，从投资医院发展建设转向扩大分配，提高医务人员待遇。

改革不止在医院围墙之内。以分级诊疗为方向，越来越多的优质医疗资源通过网络和各种形式的医联体、医共体，从各级医院向基层辐射，进一步拉近与患者的距离。

一系列努力转化为公立医院综合改革的重大阶段性成效。国家卫生健康委近期公布的材料显示，从评估情况看，改革成效体现多赢性，公立医院收入结构逐步优化，医务人员收入水平逐年提高，2018年全国公立医院人员支出占业务支出比例达到37%，群众就医负担持续减轻，2018年个人卫生支出占卫生总费用比重下降至28.7%。（首席记者 叶龙杰）