为什么吃完红心火龙果会“尿血”？

很多减肥的朋友都会以水果代餐，有人连吃几个火龙果后，上厕所时发现自己的尿液呈红色，以为自己尿血了。

一、什么原因造成的“尿血”？

这种情况并非真正“尿血”，而是因为吃了红心火龙果所造成的“假尿血”，也叫“甜菜红尿”。原来，红心火龙果中含有一种叫“甜菜红素”的天然色素，甜菜红素本身不易被分解吸收，会随着尿液和大便被排泄出来。出现这种情况时，大可不必紧张，多喝点水、多解几次小便后，尿液的颜色就会恢复正常。

二、甜菜红素有什么作用？

1. 医用价值。甜菜红素具有抗氧化、预防肿瘤、降低血脂、减缓肌肉疲劳等药用价值。甜菜红素在离体条件下具有很强的抗氧化和清除自由基的能力，能够预防癌症和恶性肿瘤。

2. 食品加工。甜菜色素是一种天然色素，安全无毒害，可用于食品的着色。我国食品添加剂使用卫生标准（GB2760—81）批准甜菜红素可作为食用色素，并规定“能用于各类食品中，按生产需要适量使用”。

三、甜菜红素就是花青素吗？

因为甜菜红素的色泽与花青素很相似，所以有些人会误认为火龙果中的甜菜红素就是花青素。其实它们的化学结构截然不同，是两种不同的色素成分。甜菜红素与花青素存在互相排斥性，二者一般不能存在于同一种被子植物中。

甜菜色素只存在于白火龙果的外皮，而红心火龙果的果肉和果皮中都有甜菜色素。此外，甜菜根、盐地碱蓬、苋菜、商陆、紫茉莉中也有甜菜色素。

花青素有二十多种类型，常以糖苷（花色苷）的形式存在于植物细胞中，如茄子皮的紫色、西瓜的红色、葡萄的紫红色等都是花青素的功劳。

四、还有那些色素会影响身体颜色？

叶绿素：当摄入过多的绿色蔬菜时，体内会含有大量的叶绿素和纤维素。这时，大便可能会呈现为绿色。

类胡萝卜素：由于类胡萝卜素是脂溶性色素，不溶于水，过量食用后很难从消化道完全排泄出来，因此皮肤会发黄。柑橘、胡萝卜等都含有类胡萝卜素。

五、植物色素对人体有什么影响？

这些天然植物色素（叶绿色、类胡萝卜素、花青素和甜菜色素）具有一定的生物活性，不但对人体无害，还有助于身体健康：甜菜色素可以抗氧化、清除自由基、抗疲劳等；花青素具有抗氧化、防止皮肤皱纹生成、改善视力等作用；叶绿素具有促进造血、活化细胞、抗菌消炎、抗溃疡、保护肝脏、抗诱变活性等作用；类胡萝卜素能够减少老年性前列腺症和老年性视网膜黄斑变性，是生物体内氧化自由基的清除剂，有助于防止细胞的氧化损伤。

六、天然色素还有哪些？

1. 四吡咯色素：包括肉类里面的血红素和绿色蔬菜里的叶绿素等。其特点是善于捕捉和传递光能，也喜欢“笼络”一些金属离子。

2. 类胡萝卜素：包括黄色、橙黄色、红色等一系列色素。如胡萝卜、柑橘、芒果、南瓜等食品中的胡萝卜素，西瓜、番茄和血橙里的番茄红素，叶黄素、玉米黄素、柑橘黄素、辣椒红素、虾青素等都属于这一类。

3. 多酚类色素：包括花青素和其他类黄酮色素，如黄酮。花青素是个大家族，包括紫红色、紫色、蓝紫色、紫黑色等色调。黄酮类则是从无色到黄色的色调，通常颜色较浅。

4. 甜菜色素：包括甜菜红素和甜菜黄素等。甜菜红素并不罕见，红甜菜头、牛皮菜（叶用甜菜）、红苋菜、红心火龙果等这些食物所呈现出的玫红色调就是因为甜菜红素。

本文由同济大学附属同济医院临床营养科主任医师吴萍进行科学性把关。