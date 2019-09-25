北京医院医联体举行“国庆献礼健康行暨北京医学会牵手健康名医进社区”活动

为提高全民健康意识，普及健康生活方式，促进人民健康生活方式的养成，同时也庆祝建院114周年，9月15日—22日，北京医院在“北京医院医联体”内举行“国庆献礼健康行暨北京医学会牵手健康名医进社区”活动，医院派出包括心血管内科、呼吸与危重症医学科等14个科室共37名医护人员参与活动，为社区居民进行义诊、健康讲座、健康查体等，义诊共接诊千余人，健康宣教受益千余人，免费测量血压和血糖六百余人，发放健康宣教材料近两千份。

义诊现场，医务人员为居民测血压、量血糖，专家们帮助老年患者审阅病历资料，并针对居民提出的健康问题，对照病历进行解答，同时依据居民个人情况给出健康建议。专家们还对前来义诊的老人科普定期查体的重要性，鼓励老人要树立积极乐观的生活态度，养成健康的生活方式。东坝社区卫生服务中心的李阿姨感叹到：“加入北京医院医联体真是好，专家进社区方便老百姓，小病在家门口社区治疗，大病转诊大医院，康复回社区，省了时间，少走弯路，想着心里就踏实！”

义诊现场还进行了健康科普节目录制，专家和社区居民面对面沟通，传播健康知识。义诊现场开展“健康科普大讲堂”，就“甲状腺疾病的诊治”、“脑血管病的防与治”、“泌尿系统结石的诊治与预防”等居民关心的问题进行宣教，同时还免费发放健康教育资料，供居民们持续学习。

本次活动共有13家医联体成员单位参与，包括隆福医院、北京市第六医院、东城第一人民医院、鼓楼中医院、铁营医院和东城妇幼保健院等6家二级医院，东花市社区卫生服务中心、龙潭社区卫生服务中心、永外社区卫生服务中心、体育馆路社区卫生服务中心、天坛社区卫生服务中心、朝阳门社区卫生服务中心和东坝社区卫生服务中心等7家社区卫生服务中心。其中朝阳门社区卫生服务中心和东坝社区卫生服务中心是近日新加入“北京医院医联体”的成员单位，在义诊开始前还举行了授牌仪式。