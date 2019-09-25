聚营养科学之力，全面推进健康中国行动倡议书

9月20日中国营养学会在南京向全体营养工作者发出倡议，要做健康中国建设主力军，强化“全生命周期”的营养保障，积极开展营养知识传播，大力宣传平衡膳食、合理营养理念，为全民营养健康做出贡献，助力健康中国行动。以下附倡议书全文：

行动起来，做健康中国建设主力军。牢固树立大卫生、大健康的理念，坚持以全民健康为中心，充分发挥营养专业和行业的基础作用，强化“全生命周期”的营养保障，把健康中国行动特别是合理膳食行动作为第一要务，做好充分的落实和部署，当好健康中国建设的主力军，为全民健康服务。

行动起来，积极开展营养知识传播。坚持科普活动的持久性和有效性，深入基层，以中国居民膳食指南为导引，大力宣传平衡膳食、合理营养，广泛传播“人人养成健康饮食习惯”公开信，积极投入到全民营养周、学生营养日、全民健康生活方式宣传月等主题宣传活动中，将正确、科学、实用的合理膳食知识与技能惠及全社会，做合理膳食行动的倡导者、传播者、实践者。

行动起来，做好营养健康服务。聚焦孕产妇、婴幼儿、老年人、超重肥胖、贫血等重点人群，重点面向基层，推进营养培训和支持，深入家庭、社区医疗、学校、餐饮等重点场所，以“三减三建”为切入点，聚营养之力，以专业之责，爱岗敬业，努力满足人民群众日益增长的营养健康服务需求。做好营养扶贫、慢性病营养支持和指导服务，提高全民营养健康水平。

行动起来，加大营养科技应用研究。积极开展营养科学研究，加强营养科技攻关，不断提高和推动我国学术繁荣和引领作用，促进人群营养、慢性病预防、营养治疗、食品行业营养转型等研究深入开展；促进营养科技成果转化和适宜技术推广应用；加强国际交流，促进人才培养，为推进合理膳食行动贡献更多专业技术力量和可持续发展。

健康中国，营养先行！合理膳食，惠及全民！让我们携起手来，为推进健康中国建设展现新作为、体现新担当、做出新贡献！

中国营养学会

2019年9月20日于南京