每周跑步4.5小时改善性功能

运动锻炼不仅有助强身健体，还能改善性功能。美国一项最新研究表明，每周坚持跑步4小时以上，身体出现性功能障碍的概率就会显著降低。

美国扎克伯格旧金山综合医院研究团队围绕运动量与性功能的关联性展开研究。研究人员从跑步、游泳和自行车俱乐部中招募多名运动发烧友及业余运动员进行追踪调查和体检，结果发现，男性每周快速跑步4.5小时，发生勃起障碍的风险降低23%，女性每周快速跑步4小时，出现性欲下降的可能性降低30%。研究报告发表于《性医学杂志》上。

该研究第一作者本杰明·布雷耶指出，有氧运动能促进全身血液循环，其中也包括生殖器官区域。可以说，体内血液循环越好，人们的“性”趣就越高涨。运动对性功能的促进作用在女性身上体现得更明显，身体健康指数最高的女性，性功能障碍的发生率也最低，她们很容易性兴奋。研究人员同时指出，性欲望、性功能还受到诸多因素的影响，如自尊心、睡眠情况及婚姻状况等。（林 帆）