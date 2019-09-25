热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

每周跑步4.5小时改善性功能

2019年09月25日10:11 来源：人民网-生命时报

运动锻炼不仅有助强身健体，还能改善性功能。美国一项最新研究表明，每周坚持跑步4小时以上，身体出现性功能障碍的概率就会显著降低。

美国扎克伯格旧金山综合医院研究团队围绕运动量与性功能的关联性展开研究。研究人员从跑步、游泳和自行车俱乐部中招募多名运动发烧友及业余运动员进行追踪调查和体检，结果发现，男性每周快速跑步4.5小时，发生勃起障碍的风险降低23%，女性每周快速跑步4小时，出现性欲下降的可能性降低30%。研究报告发表于《性医学杂志》上。

该研究第一作者本杰明·布雷耶指出，有氧运动能促进全身血液循环，其中也包括生殖器官区域。可以说，体内血液循环越好，人们的“性”趣就越高涨。运动对性功能的促进作用在女性身上体现得更明显，身体健康指数最高的女性，性功能障碍的发生率也最低，她们很容易性兴奋。研究人员同时指出，性欲望、性功能还受到诸多因素的影响，如自尊心、睡眠情况及婚姻状况等。（林 帆）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn