如今许多人会选择健身房为运动地点，但时间一长会感到枯燥。因此，很多健身房增加娱乐视听设备来满足消费者需求，比如在跑步机上安装了小电视，这样运动者就可以边跑步边看电视。殊不知其中存在很大的安全隐患，稍有不慎就可能受伤。

北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩表示，边看电视边跑步会导致注意力不集中，很容易被跑步机甩出去，即使跑步机紧急停止后，运动者也会随着惯性摔在跑步机上。另外，边跑步边看电视，眼球会一直盯着屏幕，且眼部肌肉随着自身晃动也在不断运动，从而增加了肌肉的运动量，使眼球比以往更容易疲劳。此外，还要避免边跑边听歌。这不仅会造成听力逐渐下降，甚至诱发噪声性耳聋，还会因音乐节奏和跑步节奏不一致，影响跑步的呼吸节奏。

因此，我们在跑步机上跑步时一定要专心，这不仅能让自己更好地调整步伐，达到良好的运动效果，还能让我们更好地关注周围情况，避免意外的发生。▲