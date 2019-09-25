父女关系好，女儿发育晚

人们常说“女儿是父亲上辈子的情人”，这种说法确实有一定的科学依据。根据美国科学家的一项新研究，女孩在幼年时期与家人，特别是父亲的关系可能直接影响到她进入青春期的年龄。

该研究调查了来自美国田纳西州和印第安纳州的173个家庭，对家中的女孩们进行了从幼儿园到七年级的追踪研究。研究人员发现，与和父母关系疏远的参试者相比，6岁之前与父母关系密切、积极的女孩青春期到来时间相对较晚。其中，父亲与女儿的关系质量是早期家庭环境中与女孩青春期关联性最大的因素，家有“爱心奶爸”，女儿性早熟的可能性显著降低。研究结论发表在美国《人格与社会心理学杂志》上。

研究人员认为，女性在幼年时期，会下意识地根据父亲在家庭中的角色、态度及行为来调整自己的发育节奏。其中的一个生物学解释是，缺乏父爱的女孩可能会更早接触到其他成年男性，这些无血缘关系的男性体内荷尔蒙（一种与性有关的激素，其存在的目的是吸引异性接近）会加速女性青春期发育。（林乐乐）