基因敲除实现造血干细胞稳定重建

日前，解放军总医院第五医学中心造血干细胞移植科与北京大学、北京佑安医院合作，在艾滋病合并白血病患者的基因编辑成体造血干细胞移植研究上取得重要进展：建立了CCR5基因编辑的技术体系，实现了经基因编辑后的成体造血干细胞在人体内长期稳定的造血系统重建，为后续基因编辑治疗的安全性和有效性研究奠定了基础。相关研究成果近日在国际医学期刊《新英格兰医学杂志》上发表。

2007年，一名同时患有白血病和艾滋病的“柏林病人”在接受具有CCR5-德尔塔32突变的造血干细胞移植后，血清中的HIV病毒得到有效清除，实现了艾滋病的“功能性治愈”。

解放军总医院第五医学中心陈虎、胡亮钉、张斌专家团队，与北京大学等单位紧密合作，开展CRISPR基因编辑造血干细胞技术研究。他们在前期实验研究的基础上，选取一名艾滋病合并白血病患者，在中华骨髓库中找到合适健康供者后，体外利用CRISPR技术实现了临床级别正常供者造血干细胞中CCR5基因敲除，在造血干细胞移植科胡亮钉教授团队的共同努力下，成功将经过基因编辑供者来源的CD34+成体造血干细胞移植到患者体内；移植后4周，患者处于完全缓解状态，供者型细胞嵌合率达100%。经过19个月的随访显示，患者白血病处于持续完全缓解状态，该患者的造血系统得到恢复，经基因编辑后的成体造血干细胞可以在人体内长期稳定存在，未检测到脱靶效应等相关副反应。

专家指出，该项研究将进一步提高基因编辑效率或优化移植方案，有望加速基因编辑造血干细胞移植技术向临床疾病治疗转化。