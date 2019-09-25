国家药品集中采购试点扩围至全国 25种药品价格再降25%

人民网北京9月25日电 （记者崔元苑）记者24日从国家医保局获悉，参加国家组织药品集中采购和使用试点（下称“4+7”试点）扩围的省份及新疆生产建设兵团在上海开展联合招采，产生了拟中选结果。25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功，与“4+7”试点中选价格水平相比，平均降幅25%。与联盟地区2018年最低采购价相比，拟中选价平均降幅59%。群众费用负担将大幅降低。

在国家医保局等部门指导下，25个省份和新疆生产建设兵团参与扩围（4个直辖市已参加“4+7”试点，福建省和河北省此前已自行跟进试点），试点扩大范围到全国。

据悉，本次联盟采购共有77家企业。产生拟中选企业45家，拟中选产品60个。

“4+7”试点自今年4月1日全面落地实施以来，总体进展顺利，群众受益，效果显著。试点扩围坚持“国家组织、联盟采购、平台操作”的总体思路和工作机制；坚持带量采购、招采合一、确保使用；坚持高质量标准，将通过质量一致性评价作为仿制药入围的条件。同时，完善中选规则，增加中选企业数量，引导企业有序竞争，确保试点长期稳定实施。

下一步各地将重点抓好中选结果的落地实施，确保年底前患者享受到质优价廉的中选品种。