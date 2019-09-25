加快国产HPV疫苗审评审批流程

新华社北京9月24日电（记者王秉阳）日前国家卫健委等10部门印发《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》，提出加快国产HPV疫苗审评审批流程，提高HPV疫苗可及性。

方案还提出，加强人乳头瘤病毒疫苗（HPV疫苗）接种的科学宣传，促进适龄人群接种。通过价格谈判、集中采购等方式，推动HPV疫苗供应企业合理制定价格，探索多种渠道保障贫困地区适龄人群接种。

“人乳头瘤病毒被认为是引起宫颈癌、阴道癌等癌症的罪魁祸首，男性和女性都可能感染。”国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院妇科肿瘤科副主任医师雷呈志表示，“目前已知人乳头瘤病毒超过百种，其中少数是高危型，例如16型和18型HPV引起约70%的宫颈癌和癌前病变。适龄和适合人群接种HPV疫苗可通过阻止人乳头瘤病毒感染预防相关癌症发生。”

雷呈志表示，研究发现，整体而言疫苗对年轻人群的保护效应更明显，同时更大年龄段的女性接种疫苗也可能带来获益。

此前，由于认识不到位、疫苗供给不足等原因，我国HPV疫苗人群接种率偏低。此次提出加快国产HPV疫苗审评审批流程，提高HPV疫苗可及性。有望推动国产疫苗企业加强自主研发和市场供给，补齐疫苗供应缺口，降低接种成本，促进疫苗尽快覆盖农村等经济不发达地区。