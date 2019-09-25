2019第三届海南国际健康产业博览会将于11月8日在海口举行

9月24日下午，由中国农工民主党中央委员会指导，海南省卫生健康委员会、中国农工民主党海南省委员会、海南广播电视总台(集团)主办，海南广电联动文化传播有限公司、海南海旅会展服务有限公司承办的2019第三届海南国际健康产业博览会在北京举行新闻发布会，正式宣布本届海南国际健康产业博览会将于11月8日至11月10日在海口市海南国际会议展览中心举行。

全国人大代表、农工党中央常委、农工党中央医疗卫生工作委员会主任、北京大学首钢医院院长顾晋致辞

人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。海南有着得独天独厚的生态气候资源，以这些资源作为坚实基础，健康产业已成为海南重点打造十二大重点产业之一。2019年9月16日，国家发展改革委、国家卫生健康委等4部门联合发布了《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》，海南健康产业迎来了发展的新机遇，步入了历史的新起点，“健康海南”正成为海南省全面扩大改革开放一张靓丽的新名片。

海南广播电视总台党委委员、海南广播电影电视传媒集团有限公司总经理谷晓晶为本届健博会做总体介绍

据介绍，展会以“健康新时代，自贸新海南”为主题，在海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的背景下，着力搭建健康行业交流平台，以开放、包容的思维，吸引一批具有国际影响力的大健康产业品牌，全力打造健康行业知名博览会品牌，助力海南递出一张健康“金名片”。

2019第三届海南国际健康产业博览会不仅注重实效，还大力提升展商服务质量和观众邀约力度。本届博览会展览面积达3万平方米，展品涵盖国际医疗旅游、药品器械、国内外医疗养老美容机构、健康食品、休闲运动等领域。此外，省内外政府机构也将组团参展。据介绍，中医养生、国医义诊版块将是今年健博会的新亮点。

展会同期将举办2019中国国际医疗健康产业高峰论坛，论坛由世界中医药学会联合会主办，将邀请行业精英、院士、国医大师等，围绕医疗健康的多个领域课题，就国内外的健康产业发展热点问题展开探讨、建言献策。本次论坛共设有医疗旅游与健康产业投资论坛（海南）、国际儿童健康发展论坛、世界中医药学会联合会慢病管理专业委员会年会、2019全国非药物疗法交流和推广大会（海南站）、国际森林康养高峰论坛、“一带一路”生殖健康及养护产业发展高峰论坛、中医药传承创新发展论坛等7场分论坛，参会代表预计约3000人。

展会期间，还将举办海南省自贸区（港）健康产业招商推介会、“世界看海口”海口大健康世界媒体体验日、中国名医义诊/健康科普秀、健康生活嘉年华、太极表演赛、海岸线全民健身跑等精彩活动。

据悉，本届博览会将有国内外近百家主流媒体，及多家健康类专业媒体进行全方位、立体式的报道，不断提升展会的国际影响力。同时，博览会着力打造健康行业交流交易的平台，将联合十余个健康类企业单位，发起国际大健康产业联盟中国联盟计划，并通过交流会、购销会、现场洽谈等方式，推动行业间的深度沟通与交流合作，促进专家、政府、企业的资源融合。

签约仪式

发布会上，中国农工民主党中央文体委员、中国民族文化艺术博览会总顾问、中国著名书画家宋斌将其为海南国际健康产业博览会特别创作的书画作品《海南风光》赠予活动组委会，该幅作品意在讴歌健康海南，美丽海南，展示幸福海南。组委会还与海南一龄医疗产业发展有限公司、默沙东(中国)有限公司、北京鹤年堂养元健康科技发展有限公司、安徽春甫养生科技集团等单位进行了现场签约。