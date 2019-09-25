老人连吃5种感冒药致严重肝肾损害

近日，70岁的李建钢(化名)老人去外地旅游时感冒了，为了赶紧改善症状，他接连自行服用了感冒通、安乃近、泼尼松等5种药物，感觉症状无明显改善，又到当地诊所输液治疗。在同时口服用药与静脉用药4天后，老人的发热、咽痛、鼻塞症状明显好转，却出现了尿少、呕吐、乏力等症状，紧急回长沙看病。在长沙市中心医院，老人被诊断为药物性肝损害、急性肾功能损害。

长沙市中心医院消化内科副主任医师王赛介绍，患者之前就患有酒精性肝硬化，但无明显肝功能受损的症状，这次严重的肝肾功能损害考虑药物源性的可能性较大。感冒后各种细菌、病毒感染本来就有可能造成肝肾功能损伤，加上患者存在肝硬化病史，若在短时间内摄入多种药物，某些超量的药物成分会加重肝肾负担，引起肝肾功能不全；药物之间也可以相互作用，进一步加重肝肾损害，严重者可以导致急性肝衰竭、肾衰竭。

王赛提醒，若感冒症状不严重，一般不需要用药，休息、多饮水几天后会自行好转；如果有全身酸痛、发热、咳嗽、头晕头痛等明显症状，建议及时就医。特别是本身有肝肾疾病、年老体弱的人群，一定要在医生指导下用药。