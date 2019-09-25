食用莲子正当时 这些好处你了解吗？

正是莲子收获的季节，卖莲蓬的小商贩也在大街小巷出现，若碰到新鲜的莲蓬，不妨买来试试。食用莲子的好处可不少，现在我们一起来看一下吧。

新鲜莲子除了含有丰富的碳水化合物、蛋白质、维生素等常规营养物质之外，还含有水溶性多糖、类黄酮和超氧化物歧化酶等对人体健康有益的成分。有研究发现，莲子中的蛋白质属于植物优质蛋白。

莲子是常见的药用之品，当代中医用其补脾止泻、益肾涩精、止带、养心安神，多用于脾气虚弱之面色萎黄、纳少腹胀、呕逆、久泻久痢，以及肾气不足、精关不固之遗精、白浊；脾肾亏虚之带下；心肾不交之虚烦、惊悸、失眠等病症。小儿营养不良及单纯消化性不良、慢性肠炎、神经衰弱、支气管炎、慢性萎缩性胃炎等可辨证用之。

新鲜莲子一般是直接剥皮吃，还可以冰镇做成小零食，或者加一点柠檬这种酸味的东西，改善口感。不过，鲜莲子水分含量高，一般在56%~85%之间，不好保存，放一两天就没有甘甜的味道了，因此，一定要趁鲜吃。除了生吃莲子外，煮熟食用也是不错的选择，

莲子虽然是宝，但是食用莲子也有不少注意事项，体寒的人不宜多吃莲子。莲子性凉，所以体质虚寒、脾胃寒凉的人不宜多吃莲子，尤其是不适宜喝莲子心，否则会加重体寒的症状，引起身体不适。莲子心不可与蟹、龟类一同食用，否则会出现不良反应。比如恶心、呕吐、严重的可能会引起中毒。此外，感冒、便秘及痔疮患者也不建议吃莲子。食用时去掉莲子心。莲子心味道微苦，食用过多存在中毒的风险。

本文由中国中医科学院中医门诊部副主任医师宋歌进行科学性把关。