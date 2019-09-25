当你生吃蛇胆时，它可能也正准备“吃”你

近日有媒体报道，在浙江衢州常山县，一名28岁的男子16年来持续出现癫痫、头晕症状，经浙江大学医学院附属第一医院感染病科诊断，他部分脑组织已经被寄生虫曼氏裂头蚴“吃掉”，造成了不可逆性损伤。而寄生虫的来源，竟是他7岁至12岁时父亲喂他生吃的五步蛇胆。

其实，这样的报道并不是孤例，在我国南方很多地区，有生吃蛇胆“进补”的习俗，认为生吃蛇胆有“大补”功效，特别是金环蛇、银环蛇、眼镜蛇等的胆，更是“宝贝”。可事实真是这样的吗？

蛇类寄生虫感染率高、感染强度大

蛇胆是蛇体内贮存胆汁的器官。传统医学认为，具有清热解毒、祛风祛湿、明目清心等功效。医学研究表明，蛇胆中含有丰富的微量元素铜、铁、钙、镁、维生素C、维生素E等，恰当地服用蛇胆，可改善肌体循环，增强免疫力。临床上，药用蛇胆也对多种疾病有很好的疗效。在我国，蛇胆川贝液、蛇胆川贝枇杷膏、蛇胆川贝散等中成药也很受欢迎。

蛇在维持自然生态平衡中，有着重要且不可替代的作用，但寄生虫的存在，严重影响着蛇的生长发育。2014年，上海师范大学的研究人员剖检了来自当地市场罚没的赤链蛇、大王蛇、黑眉锦蛇共29条，显微镜观察结果显示，蛇的寄生虫感染率达96.55%。

此前，杭州市疾控中心地方病寄生虫病防治所调查显示，本地野生青蛙有25%感染曼氏裂头蚴的情况、而蛇的感染率高达100%。

这些调查结果表明，蛇类寄生虫感染率高、感染强度大，其中检出的裂头蚴为人畜共患寄生虫。这表明，生吃蛇皮、蛇肉、蛇血以及生吞蛇胆等，存在感染寄生虫的极大风险。

裂头蚴可在人体内游走，为害不浅

裂头蚴学名为曼氏迭宫绦虫裂头蚴，它是曼氏迭宫绦虫的一个发育期。蛇源裂头蚴虫体呈乳白色，长约0.68至5.18毫米，为长带状的实体构造，虫体前端较宽大，具有成虫样的头节，向后略变细。成虫常见寄生在猫、狗的肠道和蛇、青蛙、鼠等动物身上。裂头蚴虫卵随动物粪便排出后，可在水中孵出幼虫，传播到其他动物身上。

要知道，蛇类是寄生虫最多的动物之一，因其喜食青蛙和老鼠，蛇也是裂头蚴常见的宿主。人要是不正确地食用蛙类、蛇类，喝蛇血，吞蛇胆，或者误饮了被虫卵污染的水，裂头蚴就会随之进入人体，或在肠道内发育为成虫，或穿过肠壁进入腹腔，移行至全身其他部位寄生，整个过程不痛不痒，人体可毫无感觉，但它能在人体不同部位间穿行，可能给人的全身带来损伤，最突出的是这种寄生虫可能随着血液进入大脑，让宿主产生喷射状呕吐、抽搐、昏厥等症状。

浙江大学医学院附属第一医院感染病科主任盛吉芳教授介绍，裂头蚴一旦进入人脑，会在人脑中游走，吸取脑细胞营养。不仅其代谢产物会损害大脑，更可怕的是随着它不停游走，对大脑产生不可修复地破坏。此外，裂头蚴还可能导致人眼、皮下、口腔颌面、裂头蚴病、中枢神经系统、内脏等部位的疾病，严重者可致眼睛失明、癫痫样发作或肢体瘫痪等。

蛇胆虽是药，但须慎吃慎用

在中医药中，入药的蛇胆都是经过严格加工的，没加工过的生蛇胆，医生不提倡使用。民间有喝蛇胆泡酒的传统，也是医生所不提倡的，因为没有证据证明泡酒就能完全杀灭寄生虫及虫卵；其次生蛇胆有一定毒性，如果使用不当，就存在风险。

大量资料显示，除了寄生虫的风险，生吃蛇胆还会引发中毒性疾病，轻则导致恶心、呕吐、头晕，重则危及生命。因为蛇胆含有胆汁毒素、组织胺、胆盐及氰化物等，进入人体胃肠道后，其毒性成分往往被吸收并进入肝脏，再由肾排出，这些有毒物质有严重肝毒性偏向，其中还可能含有引发免疫机制作用的药物成分，加重自身肝脏、肾脏、胆囊的排毒压力，极易损伤体内各器官功能，诱发肝、肾功能衰竭和肝损害，其次表现为胃、肠、心脏、脑等脏器受损，若不及时抢救，死亡率很高。

从传统中医看，蛇胆有清热解毒的功效，但从病人安全和保护野生动物的角度考虑，现在中医用药时，已很少用蛇胆，如果确需要服用，应先蒸熟。裂头蚴对高温相对较为敏感，在体外培养条件下，裂头蚴在56℃的温度下生存基本不过5分钟；100℃高温烹制2分钟，曼氏裂头蚴就会死光。另外，还有研究表明，-20℃冷冻2小时，可以杀死动物组织中的裂头蚴。（本报记者 赵汉斌）