秋风送爽，这些谣言却在“顶风作案”

秋分至，夜渐长。天气转凉时，来点暖胃又暖心的甜品再好不过了。这不，最近又多了一个吃甜品的好由头，网传一天有三个最佳时间吃甜食不长胖，早上、餐后和运动后，瞅准时间段，甜品是不是真的就能一直吃一直爽？

目前，我国脱发人群超2.5亿，面对“秃”如其来的困扰，植发真能一劳永逸吗？电子烟能帮助人们戒烟？针对公众关注的热点话题，我们请相关专家还原真相。

谣言一

三个时间吃甜食不长胖

人类的味蕾天生对甜味存有偏好，对各种集美貌和内涵于一身的甜食几乎没有抵抗力。情感与理智总是在较量，想吃甜食的渴望总是被营养和健康所浇灭。

最近，有消息称，早上、餐后和运动后吃甜食长不胖，理由是：早晨身体代谢最旺盛，燃脂力最高，进食最能抑制诱发身体饥饿、刺激食欲的饥饿素；运动后2小时内吃甜食最不容易胖，肌肉的胰岛素能有效将糖分子引导至肌肉内储存，糖分不会堆积到其他细胞，脂肪自然不容易囤积体内。

摆事实、讲依据，事实果真如此吗？“目前大多数研究结果都认为，高热量的甜品无论放在哪个时段吃，只要吃下去了都算热量摄入，胖不胖和摄入总热量紧密相关，和哪个时间段摄入关系并不大。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅澄清说，不存在什么最佳时机能让甜食入肚而不留下任何痕迹，甜食中的糖进入身体后，只有把它消耗掉才不会变成脂肪。

“不过，确实有另类的研究结果，以色列科研人员发现，早晨人体新陈代谢率最高，食用甜食不仅不容易变胖，还能增加满足感，控制对甜食的欲望，帮助减重。”朱毅告诉科技日报记者，但同样的控制变量下，一个早晨吃甜食的，可能是比其他时段吃甜食的略好，就减肥效果而言，肯定不如有高度自制力、尽量哪个时段都不吃的。

在朱毅看来，要保持良好的身材，关键是自律，要控制甜食总量，纠结哪个时段吃并不重要。另外，多项流行病学研究发现，糖精、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖、甜蜜素等人工代糖甜品，即使热量不高，但会破坏肠道微生态，反而增加人们肥胖的风险。

谣言二

香蕉将于2050年消失

一说到多少年后有些东西会消失，人们心中总会泛起一丝失落。继30年后再也吃不到巧克力之后，最近，媒体又带来了一则坏消息：英国埃克塞特大学研究人员进行了一项研究，称因全球变暖，到2050年香蕉或将完全消失。

“该消息并不属实，网传‘到2050年香蕉或将完全消失’的说法，很有可能是翻译有问题，转发媒体不求证原始论文，以讹传讹造成的错误信息传播。”朱毅解释说，《自然气候变化》杂志刊载的原文意思是，气候曾经是香蕉增产的要素，香蕉产量曾受益于气候变化，但以后气候带来的益处将要消失了，即香蕉“逐年增产”的情况即将结束，而不是香蕉“本尊”要消失了。

那么，气候变暖会导致香蕉产量降低吗？香蕉理想生长温度在27℃左右，不同国家有所不同。云南省农科院热带亚热带经济作物研究所俞艳春研究员表示，气候变暖导致香蕉产量降低是不可能的，因为随着温度增加，温带地区与亚热带地区的过渡地带也能增加香蕉的种植面积，最终保持产量稳定。