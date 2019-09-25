小伤口消毒，备好这些常用药

日常生活一不小心发生点小意外，擦伤、摔伤等，许多家庭的小药箱里都常备消毒药水以备不时之需。目前市面上消毒药水品种较多，用法上有些地方需要我们注意区别。

75%酒精，一般用来对伤口周围的皮肤消毒。但不适宜用于较大创口及伤口内的消毒，眼、鼻、口等黏膜部位的消毒，以及存在慢性炎症及深部化脓性皮肤的消毒等。它不能直接涂擦伤口，因为会刺激伤口，疼痛难受，还会使创面蛋白凝固，影响伤口愈合。

碘酊即碘酒，是碘伏与酒精的混合溶液。相对于酒精消毒，它的效果好，可用来消毒伤口周围的皮肤，但不能涂在伤口上。由于它含有酒精成分，酒精的禁忌证它同样拥有，且涂后需尽快用75%的酒精进行脱碘处理，以免灼伤皮肤。另外，对碘过敏者禁用。

碘伏是碘的络合物，比酒精消毒范围更广泛，比碘酊对皮肤的刺激性更小，安全性更高。可直接用到黏膜上进行消毒，对皮肤黏膜无刺激、无腐蚀，可在创面上形成一层保护膜，不易让细菌及尘埃再次侵入伤口。适合于婴幼儿皮肤消毒，但对碘过敏者禁用。另外，甲亢病人慎用。

安尔碘与无痛碘，均为碘和醋酸氯己定为有效成分的消毒液，适用于皮肤黏膜消毒。两者的区别是无痛碘不含酒精，无刺激，尤其适合于婴幼儿皮肤消毒；着色浅，不需要脱碘。但，对碘过敏者禁用。

双氧水，日常消毒的是医用双氧水。医用双氧水具有氧化性，擦拭到创伤面，会有灼烧感，但安全性较高，杀菌后剩余物为水，用清水清洗一下就可以了，过3~5分钟就恢复原来的肤色。对于有创皮肤的处理，可先用医用双氧水清洗，再用其他消毒药水做二次处理。需要注意的是，在应用双氧水时要严格控制浓度不高于3%，否则会引起局部皮肤烧伤。

龙胆紫，又称紫药水、甲紫，是由龙胆紫和水配成的溶液。多用于皮肤、黏膜的创伤感染及真菌感染。因其收敛及结痂快，故不宜用于较深伤口及较脏伤口，否则痂下易积存脓液。由于近年来发现龙胆紫是潜在的致癌剂，因此使用减少。

红汞，又称汞溴红、红药水，有收敛和抑菌作用。因红汞的穿透力很弱，只有较小的抑菌作用，有机物和碱性环境都会降低其作用，消毒效果并不可靠，且含有重金属汞的有机化合物，对人体有毒，大面积皮肤擦伤时不宜使用，以免造成大块皮肤坏死。红汞不能与碘酊混合使用或同一部位先后使用。对汞过敏者也不能使用。

如果伤口不大、不深、不脏、出血不多时可用以下方法自行处理：

伤口可用碘伏等先清洗。伤口周围消毒可用酒精、碘酒；切记应从伤口内向外进行消毒，不要用擦过周围皮肤的棉球再去擦伤口；最好不用红汞、龙胆紫涂擦伤口。

如果伤口较小、较浅，没有任何消毒液时，可以用纯净水或者生理盐水将伤口冲洗干净，贴上创可贴或者纱布。一般情况下，用0.9%的生理盐水清洗伤口，是最好的处理方法。如果伤口较大、深、脏或流血不止，最好上医院，以免加重伤情。

（上海市第一人民医院临床药学科潘慧）