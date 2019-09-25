“药”健康，需先读懂身体密码

喝酒有人面不改色千杯不倒，有人却是一杯就醉还满脸通红。为什么会出现这样的差异呢？你的身体密码自己了解吗？你知道自己的身体密码和用药又有什么关系吗？其实，“药”健康，需要先读懂自己的身体密码。

华法林是一种血栓栓塞性疾病的常用药，但77岁的朱阿姨吃这药竟然吃出了消化道大出血。原来朱阿姨患有高血压、糖尿病、陈旧性脑梗死、陈旧性心肌梗死等多种疾病，每天要吃10种药，服药15次。后来又因为肺栓塞开始吃华法林，一天一片。今年2月的一天，朱阿姨在用药一个月后因为突发呕血便血来医院急诊，医生马上对朱阿姨进行了紧急救治，同时对朱阿姨进行了华法林药物基因检测，结果显示朱阿姨的华法林药物基因型为超慢代谢型，也就是说朱阿姨拥有的这套身体密码让她本人对华法林非常敏感，别人吃一片才管用，她吃1/4片就够了。

王阿姨，56岁，上个月因为治疗癫痫服用了一种叫卡马西平的药。六天后，她出现严重口腔溃疡、全身瘙痒伴高烧。通过医生诊疗，初步判定是卡马西平导致的药物超敏反应，诊断是中毒性表皮坏死松懈症，这是一种致死率高达60%的疾病。当时我们对王阿姨进行了药物基因检测，结果证实，王阿姨的身体密码确实和大部分人不一样。她不适合吃卡马西平。

朱阿姨和王阿姨吃药，一种是剂量用的不对；一种是药物选择不对，其实是因为不了解自己的身体密码和药物之间的关系。这里所说的身体密码就是药物基因，通过检测与判读基因型可以指导临床医师———预判用药风险：患者服用这个药是不是安全的，会不会因为个体差异发生严重的药物不良反应；评估药物疗效：吃这种药对患者是不是有效的，需不需要调整药物治疗方案；甚至实现制定个体化给药剂量：药物剂量是不是适合患者，需不需要增量或者减量？

所以，了解自己的身体密码再用药就是通过探究药物基因，实现个体化用药，为自己的健康保驾护航。

了解自己的身体密码也特别简单。它和抽血化验一样普通简便，只需凭医嘱申请单，不用空腹，抽血2ml，2~4个工作日就可以拿到属于你自己的独一无二的解读报告。有了这份报告，以后医生再开药就有了参考，而且终身有效。

（清华大学附属北京清华长庚医院主管药师王兰）