高血压老人假期出游，悠着点

国庆长假将至，不少家庭都有出游计划。广州中医药大学第一附属医院主任中医师单继军提醒，老年人特别是本身有心脑血管病的老人，出游时行程尽量安排得不要过于紧凑，不要去太偏远的地方，常用药和急救药都要备足，以保证假期安全度过。

行程安排要“留白”

单继军主任医师介绍，老人出游，行程上不要过于紧凑，比如可以每天安排半天或多半天的行程，过度疲劳会使得心脑负担过重，导致意外机会增加心肌耗氧量增大。

行程从容的好处非常多，以要多喝水为例，这个季节空气干燥，血液黏稠度会增高，会增加脑梗、心梗等心脑血管意外发生的风险。因此老人出游一定要注意多喝水。可许多老人都有尿频的问题（特别是有前列腺肥大的老人），这些老人在路上为了少去洗手间，甚至会选择不喝水。与其要他们一路奔波中一味督促他们喝水，不如让他们玩玩歇歇有半天时间，休息时好好补充下水分。

出游地点不建议选择过于偏远的地方，要选择有一定医疗资源保障的地点。这样万一发生心脑血管意外时，也可及时得到救治。

别过饱、别用力解便

单继军主任医师提醒，要预防心脑血管意外，老年人还要注意不要“用猛力”，比如要尽量避免憋气猛力用力提重物（行李如果比较沉重，在搬动时尽量请别人帮忙提），避免用力解便（旅途中要多吃蔬菜水果，平时便秘的随身携带通便药，预防便秘）。各地风味小吃很多，老年人尽量避免吃过饱。此外还要注意保暖。

本身有心脑血管疾病的老人，出门前要备足药。除了常用药之外，最好也要带上急救药。

单继军主任医师建议，这个季节容易燥热伤阴，老人出游时容易上火，可以在茶里适量加些枸杞、决明子、菊花，有清热养阴、平肝降火的功效。血脂高的老人还可以加些山楂。（文/记者 陈辉）