饮食控制降尿酸不靠谱 还是得用药

“得了高尿酸，需要治疗吗？我才不想吃药咧。 ”每年在体检中发现大量的高尿酸患者，很多人觉得不痛不痒，照吃照喝，最后直到痛风发作，这才知道高尿酸的厉害。近日，风湿免疫科的专家表示，高尿酸会慢慢损伤关节、血管、肾脏……几乎全身的重要器官，因此一定要重视自己的尿酸水平，把尿酸控制在420μmol/L以下。

双腿全是痛风石，全因胃口太好

58岁的老李来自潮汕，一周前被家属抬着进入中山大学附属第六医院风湿免疫科入院，为啥不能走路呢？老李儿子说，因为他双腿、双脚上长满了痛风石，红热肿痛、关节变形，根本没法下地。

记者在病房见到了老李，老李说起自己的高尿酸血症，一脸懊悔，“我这个病得了十多年了，最近两三年开始出现痛风石。因为全家都在做海鲜生意，所以吃海鲜就是家常便饭，时间长了，尿酸就高了，时不时还痛风发作。痛风发作时，脚痛就去当地诊所打一针止痛针，其实就是地塞米松，一种很便宜的激素。刚开始一年发作三四次，后来发展到一周发作一两次，这痛风结石也长得满腿都是，走不了路，这才上广州大医院治疗。”

中山大学附属第六医院风湿免疫科主任医师黄建林说，目前痛风病人已超过了7800万。高尿酸血症呈现高流行、年轻化、男性高于女性、沿海高于内地的趋势。

但是，很多高尿酸血症的患者往往缺乏对高尿酸的了解，未有进行正规的治疗，最终后悔莫及。黄建林说，老李不仅有了痛风石，肌酐比正常值高三倍，处于肾功能不全的状态。再不治疗很有可能会患上尿毒症。

尿酸高，少不了药物治疗

看到了高尿酸血症触目惊心的危害，就得立即行动，积极降尿酸。但是很多人觉得，我控制饮食就好了，不要吃药，吃药肯定有很多副作用。虽然想法很好，但是实际上却很难执行，往往是半途而废，没有效果。

高尿酸血症的患者每日饮食的一般原则：

看到了吗？一天除了吃2两左右的肉和两个鸡蛋之外，大部分是蔬菜、水果和主食。相信这样严格的饮食方案，是很多吃惯了大鱼大肉的高尿酸患者无法忍受的。

黄建林说，研究显示，即便是再严格的饮食控制也只能降低血尿酸60-90umol/L，这对血尿酸大于420umol/L的患者来说，很少有人能做到，因此，严格的饮食控制常常只是一个理想的状态，实际生活中，几乎无法让高尿酸降到正常控制目标内。

另外，过度严格的饮食控制时，人处于饥饿状态，脂肪分解产生的酮体会阻碍血尿酸的排泄，间接使血尿酸水平增高。因此，严格控制摄入无法有效降血尿酸，因此，在降尿酸过程中，使用药物才是最有效的控制手段。

溶解痛风石，长期让尿酸降到300以下

既然降尿酸离不开药物，那么什么时候开始药物治疗呢？黄建林说，当高尿酸血症合并高血压、高血糖、高血脂或者冠心病，在血尿酸大于420umol/L时，即应开始降尿酸药物治疗，应把血尿酸严格控制在360umol/L以内。对于痛风患者，血尿酸降到300umol/L以下。

降尿酸的治疗效果是显而易见，而且痛风石也可以逐渐消除。不过需要强调的是，降尿酸是一个持续的过程。黄建林说，维持尿酸长期达标，才能治愈痛风。因此专家建议痛风患者一个月就应该复诊一次，高尿酸患者3-6个月也应复诊一次，查一查尿酸的水平。因为研究显示血尿酸<300μmol/L患者，一年后痛风复发率不到10%，而>420μmol/L痛风发作显著上升达40%，是<300μmol/L患者的4倍 ，也就是说血尿酸越低，痛风复发率越低，英国风湿协会痛风指南建议痛风控制目标为：血尿酸<300μmol/L，以利于痛风石的溶解。（文/羊城晚报记者 张华 通讯员 简文杨）