我的牙齿怎么刷也刷不白？真相是……

在电视上我们经常能看到牙膏广告中的“主角”总是牙齿白得闪瞎眼，大流量的明星们也常常是牙齿雪白。作为普通人的你和我，每天坚持早晚刷牙，为何牙齿仍无法变得雪白？是牙膏、牙刷选错了？为何刚洗了牙，牙齿看上去仍不能洁白无瑕？真相是……

健康的牙齿本来就是淡黄色

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）综合科副主任医师邱小玲说，其实人的健康牙齿是微微透一些黄色的。这是因为牙齿最外层叫牙釉质，它是一个半透明的结构，内侧叫牙本质，呈淡黄色，其透过牙釉质呈现出来的是微微发黄的颜色，这也是一个健康的颜色。

越健康的牙釉质钙化程度越高，其硬度也越高，这样的牙釉质更透明，其深部的牙本质的黄色也更容易透过而呈淡黄色。

小宝宝的乳牙为何是雪白的？邱小玲医生解释，这是因为和恒牙相比，乳牙的钙化程度低，透明度不高，所以会更加白，但是硬度也会比恒牙差。

年龄越大牙齿为何越黄

邱小玲医生解答，一是因为随着年龄的增长，牙釉质在此过程中被磨耗，修复性牙本质形成，而修复性牙本质颜色比原有的牙本质更黄，导致牙齿会看上去比以前黄，但这并不影响到牙齿的功能。

牙齿变黄还有另外一种可能是外源性着色。外源性着色与口腔卫生和饮食习惯息息相关。茶、咖啡等食物或烟草中的色素容易沉积在牙齿表面，使牙齿颜色加深。另外，长期使用某些药物，如氯己定漱口水或药物牙膏，会在牙齿表面形成褐色着色。这些外源性的着色是可以通过洗牙去除的。

明星的牙齿为何雪白

你在广告中看到的那种唇红齿白的效果，其实大多是后期通过电脑修图软件处理生成，并非真的用牙膏刷出来的。

还有一部分明星的牙齿看上去很白，有可能是做了牙齿美白的治疗。邱小玲医生介绍，如果想让牙齿变得洁白如雪，医学上是有方法的，比如牙齿漂白、牙齿贴面、全冠烤瓷牙等。这些方法对牙齿都有不同程度的损伤，所以如果你不是因为职业需要，或对牙齿的雪白度要求非常高，并不建议接受牙齿美白治疗。（文/羊城晚报记者 陈辉 通讯员 江庆娥 李桂花）