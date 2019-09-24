胃酸过多怎么办？这些“干货”你需要掌握

秋天来临，季节交换，很多朋友可能会出现食欲不振的现象。为了缓解这种不适，部分朋友选择吃些酸性食品或者生冷饮食，从而达到开胃的效果。然而吃多了这些食品，可能会造成胃酸过多的现象，那么我们该如何合理应对呢？

适量的胃酸可以提升胃蛋白酶活性，帮助消化，同时也可以起到杀菌的的功效，从而保持胃肠道卫生。然而，胃酸分泌过量便会造成慢性胃炎、胃溃疡、反流性食管炎、十二指肠溃疡等疾病。

胃酸过量分泌的原因无外乎胃功能的紊乱以及不当的饮食方式所致。首先，生活方式不规律、精神与情绪状况不佳以及身体中的炎症都可能导致大脑皮质功能紊乱，进而引起胃部对胃酸分泌的紊乱，导致胃酸分泌过多的现象。其次，不当的饮食方式也会造成胃酸分泌过多的现象。由于胃酸是持续分泌，且分泌量时间而改变，所以，长期的饮食不规律会导致胃酸的分泌会在一些时间增多，造成不适。此外，刺激性食物也会直接导致胃部过量胃酸。

不仅如此，过多地饮用包括汽水在内的含糖分较高的饮料，可能会造成糖分在胃中的长时间发酵，进而增加胃液中的酸性物质。不仅如此，淀粉含量较高的粗粮，如红薯的过量食用也会造成胃酸的过量分泌。最后，长期服用一些药物也会造成胃酸过多的现象，如阿司匹林等。

当胃酸过多时人们会产生烧心、胃部疼痛等不适状况，影响我们的日常生活。合理服用抗酸药物可以有效缓解这些不适。第一类抗酸药是质子泵抑制剂，其包含了奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑等。第二类药物主要是用来综合过量的胃酸，其有效成分主要为吸收性的碳酸氢钠和费吸收性的碳酸钙、氧化镁和氢氧化铝等。然而，需要提醒大家的是，当胃部出现反酸等不适情况时应当首先选择就医，根据医嘱进行系统性检查，查明反酸原因，切不可只根据自己的意愿服用碱性食物或药物，以免延误病情。

对于胃酸过多的患者，应更加注意生活习惯以及饮食方式，在饮食上应该减少刺激性较强食品的摄入，减少肠胃负担。保持愉悦的心情以及健康规律的作息是有必要的。此外，需要长期服用某些药物的患者也可以定时进行肠胃功能检测。

健康的生活方式，合理的饮食习惯，科学的治疗方式都有助于我们对抗胃酸过多的现象。

本文由首钢医院内科主任姚震进行科学性把关。