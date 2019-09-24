冰箱也不保险，食物超期储存的危害究竟有多大？

冰箱家家都有，一年四季，都少不了用冰箱来储存食物，蔬菜瓜果、剩饭剩菜、生鲜海产、肉蛋奶类等，都是冰箱里的常客。在平日使用冰箱的时候，很多人都把冰箱当成了“保险箱”，一股脑的把食材都放进去，认为这样既能保证食材的新鲜，又能保存食材的营养，那么，事实真的是这样吗？

要理清楚冰箱是否“保险”的问题，首先，我们要了解一下常见的食材最容易感染的细菌都有哪些，以及人们感染细菌之后的症状。第一，牛奶最容易感染李氏特氏菌，人们摄入后会有发烧、怕冷、头痛的症状。第二，生猪肉容易感染耶尔森氏菌，人们摄入后会有急性胃肠炎、小肠结肠炎，甚至阑尾炎、败血病等，被称为“冰箱肠炎”。第三，蔬菜水果容易感染志贺氏菌，也是最常见的肠道传染病之一，人们摄入后会有发热、腹痛、水样便的现象。第四，鸡蛋、肉类一类的农产品容易感染沙门氏菌，一般会经过消化道传播，摄入后容易有伤寒、副伤寒、食物中毒、败血病等。第五，肉类、奶类、蛋类、鱼类容易感染金黄色葡萄球菌，摄入后会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等肠胃炎类症状。最后，海产品还会容易感染副溶血性弧菌，这种情况下发病很快，还会有发热、腹痛等肠道问题，腹泻也是呈水样便，容易造成脱水。

家里的冰箱，在某些情况下的确可以起到延长食物保质期的作用，但是，冰箱让食物的保质期延长并不代表就可以将食物的细菌也杀灭，它只是通过低温的形式抑制了部分有害菌的繁殖，如我们通常把冷藏室设置在4℃，冷冻室设置在-18℃，但并不是所有的细菌都会在这两种温度下得到抑制。所以，每种食物特点的不同，其感染细菌的条件也都各不相同，冰箱也只能起到辅助保鲜的作用，超期储存仍然会滋生细菌，影响食物的健康成分。

冰箱里食材存放多久为宜呢？首先，冷藏室里，鸡蛋最多存放30天；巴氏奶存放时间为48小时之内，开封后则需当天饮用；酸奶可保存14天；普通的饭菜和糖粥最多2天；绿叶蔬菜3天左右，根茎类瓜茄类7天；排酸肉类24小时，最好在0℃储存；酱料可储存90天左右；在冷冻室里，鱼类、肉类都应尽量在3个月内吃完；虾类、贝壳类2个月内吃完为宜；其它的冻品也尽量在2个月内全部吃完。

总而言之，冰箱里的食物要注意存放时间，这样食用起来才会更安心，也不会因为食物过期或滋生细菌而浪费。最后还是要提醒大家，冰箱并不是保险箱，只有科学合理地使用，才能让它为我们的健康保驾护航。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。