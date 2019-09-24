热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“不抖”的帕金森病更易误诊

彭朔

2019年09月24日08:12 来源：西安晚报

　　由于右胳膊僵硬、活动不灵活，家在山东的刘先生被当地医院诊断为“心脏病”，吃了7年治疗心脏病的药。直到7年后，病情越来越严重，他慕名来到空军军医大学唐都医院就诊，才得知自己患的并不是心脏病，而是帕金森病。该医院神经外科王学廉教授表示，帕金森病症状多样，并非只有“抖”，“不抖”的帕金森病更易误诊！

　　据了解，在确诊帕金森病后，刘先生就开始药物治疗。起初吃药效果很不错，他的僵硬、缓慢症状得到了很大地缓解。但两年半后，药效就不断下降。在王学廉教授的建议下，刘先生前不久来到唐都医院神经外科进行了脑深部电刺激手术治疗。9月下旬脑起搏器开机调试后，他的僵硬与缓慢症状基本消失，身体变得灵活起来，讲话不磕巴了，也能够正常的吃饭、走路了，他对手术效果非常地满意。

　　“帕金森病的典型症状是‘抖、僵、慢、走不稳’，其中‘抖’的症状深入人心，一提起帕金森病就会想到‘抖’。” 王学廉教授指出，实际上并不是所有帕金森病人都会出现手脚“抖”的情况，而主要表现为身体僵硬、不灵活、动作慢，这更容易和其他疾病分辨不清。帕金森病起病隐袭、症状多样，经常会被误诊为颈椎病、腰椎病、老年痴呆症、抑郁症等，不过被误诊为心脏病的并不多见。

　　王学廉教授提醒，药物是治疗帕金森病的首选，且是整个治疗过程中的基本治疗手段，脑深部电刺激手术是对药物重要有效的补充，可以明显改善帕金森病人的震颤、僵硬以及运动迟缓症状，提高帕金森病患者的生活质量。 

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn