由于右胳膊僵硬、活动不灵活，家在山东的刘先生被当地医院诊断为“心脏病”，吃了7年治疗心脏病的药。直到7年后，病情越来越严重，他慕名来到空军军医大学唐都医院就诊，才得知自己患的并不是心脏病，而是帕金森病。该医院神经外科王学廉教授表示，帕金森病症状多样，并非只有“抖”，“不抖”的帕金森病更易误诊！

据了解，在确诊帕金森病后，刘先生就开始药物治疗。起初吃药效果很不错，他的僵硬、缓慢症状得到了很大地缓解。但两年半后，药效就不断下降。在王学廉教授的建议下，刘先生前不久来到唐都医院神经外科进行了脑深部电刺激手术治疗。9月下旬脑起搏器开机调试后，他的僵硬与缓慢症状基本消失，身体变得灵活起来，讲话不磕巴了，也能够正常的吃饭、走路了，他对手术效果非常地满意。

“帕金森病的典型症状是‘抖、僵、慢、走不稳’，其中‘抖’的症状深入人心，一提起帕金森病就会想到‘抖’。” 王学廉教授指出，实际上并不是所有帕金森病人都会出现手脚“抖”的情况，而主要表现为身体僵硬、不灵活、动作慢，这更容易和其他疾病分辨不清。帕金森病起病隐袭、症状多样，经常会被误诊为颈椎病、腰椎病、老年痴呆症、抑郁症等，不过被误诊为心脏病的并不多见。

王学廉教授提醒，药物是治疗帕金森病的首选，且是整个治疗过程中的基本治疗手段，脑深部电刺激手术是对药物重要有效的补充，可以明显改善帕金森病人的震颤、僵硬以及运动迟缓症状，提高帕金森病患者的生活质量。