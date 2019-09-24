宝宝常吃流食好吸收？可能会影响牙齿发育

生活中，不少家长认为宝宝没办法咀嚼，习惯把食物放自己嘴里嚼碎了再喂给孩子，更有甚者会把蔬菜、瘦肉、水果等食物打成泥喂孩子。其实，进食是人类生存的本能，家长应该适当地锻炼孩子的咀嚼能力。

经常给孩子吃流食的危害有很多：吃细软食物不用费力咀嚼，孩子的咀嚼肌得不到锻炼，会引起咀嚼肌发育不良。食物缺乏咀嚼后直接进入胃肠道，会加重胃肠负担，久而久之就会引发胃炎等疾病。孩子咀嚼动作少，唾液分泌少，会影响食物的消化吸收，严重的还可能会导致孩子贫血、营养不良、发育迟缓等。孩子咀嚼不足还可能使眼肌发育不良，这也是造成孩子近视的一个因素。如果到了幼儿园阶段，孩子仍不会吃硬东西，可能会被其他孩子嘲笑，影响其心理发育。

此外，近年来越来越多的孩子出现双排牙，这也是由于家长经常给孩子吃流食所导致，这种现象在医学上被称为乳牙滞留。孩子咀嚼费劲和吸收能力差，很多家长从小给孩子吃太过精细软烂的食物，导致孩子牙齿的使用率低，生理磨耗少，造成乳牙牙根吸收不全甚至不吸收。到了该换牙的阶段，新牙已经萌出，乳牙仍然坚固无比，就出现了双排牙的现象。那么，作为家长，该如何预防孩子出现双排牙呢？

专家建议平时应该给孩子多吃一些耐嚼质硬的食物。孩子处于生长发育阶段时，家长要有意识地给孩子吃一些硬度适中、可撕拽的食物，如：苹果、甘蔗、玉米、花生等。这样可以加强对乳牙的刺激，促使乳牙按时脱落。另外，咀嚼还可以促进口腔运动及语言发育，所以家长朋友们一定要注意在辅食添加过程中加强对孩子咀嚼能力的训练与培养。

本文由宁夏儿童医院儿科主任医师毛新梅进行科学性把关。