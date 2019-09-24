研究发现电子烟可能加重哮喘

新华社北京9月23日电 电子烟商家为了吸引年轻人，推出奶油味、水果味等香型。一个国际研究团队近日在英国《科学报告》杂志上发表报告说，不论电子烟里是否含有尼古丁，一些香型的电子烟会有损呼吸道，加重哮喘等呼吸道疾病。

美国佛蒙特大学等机构的研究人员让小鼠在一段时间内，每天两次吸入各种香型的电子烟烟雾，之后再让小鼠暴露在有致敏物的空气中，并与没有吸入电子香烟的小鼠开展对照研究。

结果发现，不同香型对呼吸道产生的损害不一样，比如黑甘草味会加重呼吸道炎症，肉桂味会增加呼吸道敏感度，而香蕉布丁味会导致更严重的组织疤痕。研究人员没有具体分析香味添加剂中哪种成分导致这些损害。不过先前有研究证实，电子烟中一些奶油类和肉桂类添加剂存在毒性，而薄荷味添加剂则致癌物超标。

研究人员建议，有哮喘等呼吸道疾病的人群尤其要提高对电子烟的警惕，而卫生部门也需考虑到健康风险，对电子烟加以监管。

电子烟与普通香烟外观和味道相似，主要通过将尼古丁溶液加热蒸发，为吸烟者提供与吸普通香烟类似的感受，但电子烟添加物的安全性也令人担忧。许多厂家声称，电子烟是传统香烟的安全替代品，有助戒烟，但世界卫生组织曾发布报告说，没有充足证据支持这一结论。