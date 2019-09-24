这些宝宝“二手货” 最好别“捡剩”

近期群里有位宝妈因婆婆总是拿别人二手的东西给宝宝用，来寻求其他妈妈们的帮助。这位宝妈表示，也不是介意二手的东西，但这次是婆婆不知道从谁家拿回来奶瓶、咬咬乐让宝宝用，宝妈绷不住了。群里妈妈们也纷纷表示，碗、奶瓶、水杯这类东西坚决不要，衣服可以选择一下，这是原则问题。

养娃不易，能省则省，不能省的要果断买新的。如果有亲戚出于好心送你以下的二手用品，要学会拒绝。自己家里的二手闲置，也要考虑是否适合送出去。

入口的东西 入口的东西，像碗、咬咬乐、奶嘴、奶瓶之类的一定要给宝宝买新的。虽然有不少家庭会有清洗的习惯，但是在看不见的缝隙中可能会有食物以及细菌残留，甚至不知道之前使用的孩子有无生病感染病毒。另外，经过高温蒸汽或是开水里蒸煮过的餐具也会老化和变形。这些入口的东西，即使是宝宝专人使用的，也要定期更换，更不要说接受别人二手的。

鞋子 鞋子最好不要用二手的。每个人走路的习惯不一样、受力不同，以至于鞋子的磨损程度也会有所差异。旧鞋子，已经按照之前宝宝的走路习惯形成了磨损，这个时候再给另一个宝宝，尤其是学步期的宝宝，不仅会让宝宝不舒服，也会影响他足弓发育以及延缓走路。

想象一下，处于学步期的宝宝，本身还不会走路，再穿上一双已经形成磨损，不平稳的鞋子，走起路来肯定困难。学步期宝宝，光脚在地上走还可能会摔倒，更何况穿上一双这样的鞋子了。

有些二手鞋看着很新，看起来磨损不明显，是不是就可以给宝宝用呢？这样的鞋子也是要拒绝的，有些磨损是靠我们肉眼无法观察到的。同理，自家宝宝的鞋子即使质量好，价格贵，不舍得扔的话，也是不建议送人的。

贴身衣服 小宝宝肌肤比较敏感，贴身的衣物容易造成过敏的现象。有些新的衣服都有可能出现过敏。既然这样，是不是老人说的宝宝穿百家衣才会壮实？而且，这些衣服都是别的小宝宝穿了是不是就没有事情了？其实，每个宝宝体质不同，即使别的小宝宝穿着没有问题，也不一定代表你家宝宝就是适应的。即使清洗干净，你也不知道这个宝宝有没有得过传染性疾病，吐奶、便便有没有沾到衣服上。

吸奶器 吸奶器是妈妈将乳汁吸出来喂给宝宝，同样是要入口的东西，健康问题要重视起来。这种比较私人的东西，二手的东西卫生情况不太好追溯。除了吸奶器外，插播一个话题，市面上还有出售母乳的，虽然均声称有体检报告以及其他健康证明，但是乳汁挤出来、存放、运输等都可能会出现问题，所以宝妈们还是谨慎购买。

安全座椅 安全座椅新买一个比较贵，而且还不知道宝宝愿不愿意坐，怎么想都是买二手的划算。一般说来，安全座椅是有使用年限的，而且大部分安全座椅的框架使用的是硬质塑料，这些塑料会随着时间的推移而磨损变得脆弱。很多小零件时间长了也有可能会生锈，在受到碰撞的时候无法保证安全性。

所以，即使是宝宝自己的安全座椅也要注意使用期限，家长要做到到期更换。

文/鲍秀兰 （北京协和医院）