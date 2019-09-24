嘎吱 嘎吱 娃为啥老磨牙

孩子半夜睡觉总磨牙是咋回事？这是缺肉吃吗？有什么危害吗，需不需要去医院？……其实小孩儿磨牙是儿童常见的一个睡眠问题，绝大多数都属于轻度的，不需要过多干预。

北京儿童医院顺义妇儿医院儿早中心主治陈彤颖介绍，磨牙属于一种强迫性的运动障碍，它的特征就是在睡眠时牙齿研磨和牙关紧咬。据调查，大约一半的孩子都曾经发生过磨牙的情况，发生的月龄平均在十个月左右。对于一些特殊的儿童，比如说智能发育迟缓或者脑性瘫痪儿童，发病率会明显增高。

到底什么原因导致孩子磨牙？陈彤颖坦言，儿童磨牙的原因目前尚不明确。不过，以下这些情况可能与磨牙有关，比如儿童牙齿本身局部的咬合不良；儿童心理或者发育存在一些问题，总之没有一个确定的因素。另外一个针对成人的研究显示，环境因素或者心理紧张与磨牙密切相关，而且磨牙也有一定的家族遗传性。

娃儿夜里磨牙到底有没有危害，用不用看医生？陈彤颖介绍，磨牙可能会造成牙齿的异常磨损，严重的会因为牙周组织的损伤而导致牙龈萎缩、炎症和牙槽的再吸收，咀嚼肌肥厚和颞下颌关节的异常，也常引起面部的疼痛等其它的一些症状。

对于磨牙症来说，绝大多数都属于轻度的，不需要过多干预。不过，每晚都磨牙，且出现一些心理社交功能损害、甚至造成牙齿损伤、颞下颌关节异常的中重度者，则可能需要一些综合性的治疗。这就需要咨询心理科的医生来指导用药，家长切莫自己盲目使用。

文/本报记者 李洁