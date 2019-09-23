2019中关村生命科学园生物医药精品项目路演举办

9月19日，“2019年生物医药精品项目路演会”在中关村生命科学园孵化器举办。

创新驱动发展。在国家战略的指导下，北京建设成为“具有全球影响力的科技创新中心”。中关村生命科学园经过多年发展，已经走在北京生物医药领域基础研究和创新的前沿。作为生命科学自主创新的有效载体，生命园孵化器已经成为中关村生物医药产业的研发总部和创新引擎，并在构建更为专业完善的科技创新服务体系中进行了一系列有益探索。

昌平区经济和信息化局正处级调研员王书刚表示，与北京市中小企业公共服务平台、中关村生命科学园孵化器联合举办这样的路演会，目的是搭建生物医药企业融资平台，加快生物医药精品项目融资进度，助力创业企业健康可持续发展。

据王书刚调研员透露，医疗健康产业作为昌平区的优势产业，日益成为全球资本追逐的热点和新的经济增长点。昌平区经信局和中小企业公共服务平台，将针对生物医药产业，全力推进一体化科技金融服务体系建设，为全区生物医药产业提供融资、政策、人才等一系列后续服务和支持。

另据中关村生命科学园孵化器相关负责人介绍，为积极响应《北京市加快科技创新发展医药健康产业的指导意见》，努力打造具有国际影响力的创新集群，2019年孵化器全面提升入孵企业质量，进一步严格把控入驻企业筛选标准，帮助入孵提高企业核心技术竞争力，促进科技成果转化。上半年中关村生命科学园孵化器新增入驻企业18家。新入驻的企业研究领域集中在药物研发、基因测序、诊断试剂等细分领域。