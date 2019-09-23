轻松集团发布健康服务新产品 聚焦慢病寻药和海外药品直邮等服务

9月19日，轻松集团发布 “药神1号”保险产品和“药轻松”健康服务产品。据了解在慢病寻药方面，用户线上搜索即可获得正品药物，方便快捷；在生病寻药方面，为用户提供海外专家远程会诊，海外药品直邮等服务。

自2014年9月19日成立之日起，轻松集团就开始了在健康保障蓝海的布局。从用户亟需的事后救助入手，首创大病救助模式，将熟人社交圈应用到众筹领域，及时帮助大病家庭筹集治疗资金。随后，轻松筹意识到，大病救助虽然可以救患者于危难，却也只能缓一时之急，做好事前保障则可以让用户更从容地面对疾病，因此先后推出了轻松互助、轻松保、轻松健康三大事前预防板块。当事前保障不能满足用户的大病需求，轻松集团便通过事后救助的轻松公益板块，链接中国红十字基金会等140多家公益组织，为求助者提供及时的社会帮扶。

轻松集团创始人、董事长杨胤表示，在过去五年“只为用户而生”的理念下，轻松筹始终不忘“善”基因下“以人为重”。在五年发展的新起点上，轻松集团将继续完善用户健康保障布局，努力为用户构建更牢固、更全面的健康屏障，推动整个大健康行业的发展。