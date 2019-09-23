注重血管健康，生命奔流不息 第四届中国血管大会在津召开

近日，由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院主办，天津市人民医院和天津医师协会血管外科分会承办的第四届中国血管大会（CVC）在津召开。本次大会为期4天，旨在延续往届中国血管大会的精彩，搭建血管外科与心脏大血管外科交流平台，分享最新学术研究成果，探讨实践中的热点问题，致力于推广血管外科与墙内血管外科技术，开展地域间协作，关注热点难点话题，引领和推动血管外科疾病临床诊治及科学研究的进步与创新。

370余名来自世界十多个国家和全国各地的知名专家参与了本届大会，汇聚一堂，为大会带来了500余场精彩的学术演讲。

（大会现场）

本届中国血管大会的主题是“畅通的血管，生命的长河”，其寓意是血管畅通无阻，生命之河方能奔流不息，以通俗易懂的语言，来向大众传达血管健康的重要性，这也是CVC的主要办会目的之一。

开幕式上，国家心血管病中心主任、中国医学科学院阜外医院院长、中国血管大会名誉主席胡盛寿详细介绍了中国血管大会并表示：中国的血管外科学术地位在国际上的分量越来越重。随着腔内技术的发展，血管团队不仅要“玩转”手术刀，还得有优秀的介入诊疗技术，也就是“一手拿导丝，一手拿导管”，这样才能尽可能减少病人的创伤和痛苦，给予患者最佳治疗，我们才能成为新时代合格的血管科医生。

天津市卫健委党委书记、主任王建国表示：中国血管大会是血管疾病领域的最高学术交流平台之一，也是医学与人文融合的典范，具有较高的学术影响力和品牌效应。希望各位专家学者在这场学术盛宴中，共享国内外最新科研成果，继续引领和推动我国血管外科临床诊疗技术创新，促进地域间协作，共同推进天津乃至全国血管疾病专业发展，更好地为人民群众“血管的畅通”做出贡献。

“医术·艺术”人文讲坛环节上，著名主持人白岩松以CVC血管健康大使身份出席了本次会议，并以“知心与懂心”为题进行了分享。

随后，大会主席舒畅及血管外科专业委员会（NSVS）全体到会顾问梁发启、肖明第、管珩、吴庆华、王深明、刘昌伟等人为CVC血管健康大使白岩松授予纪念勋章。

在本次大会上，中国血管大会主席、国家心血管病专家委员会血管外科中心专业委员会主任舒畅继历届CVC上代表NSVS与巴西、阿根廷、波兰、多米尼加等国家的学术组织签署了学术合作备忘录后，再次代表CVC在本次大会上与乌兹别克斯坦签署了学术合作备忘录。

会上，国家心血管病中心领导的官方学术组织、国家心血管病专家委员会下属二级学会NSVS成功完成了换届选举，并同时宣布NSVS第二届委员会、青年委员会、下肢动脉疾病学组、精准医学学组成立。