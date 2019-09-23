热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

情绪不佳可致提前闭经

首都医科大学附属北京妇产医院内分泌诊疗中心主任医师 阮祥燕

2019年09月23日08:26 来源：中国妇女报

　　38岁的于颖是一家外企大区主管，是个典型的职场“拼命三娘”。因为工作太忙难免忽略家庭，于颖和丈夫三天两头吵架。工作与家庭的双重压力让她倍感焦虑、烦躁，每晚能睡个好觉，对她却是一件再奢侈不过的事情。不仅如此，她的月经也愈发不规律，终于被诊断为继发性闭经！

　　像于颖这样，女性如果突然或长期出现压抑、紧张、忧虑等情绪，可加重下丘脑、垂体、卵巢功能失调，从而引起闭经。那么，因情绪问题而引发的闭经有哪些表现呢？

　　1.此类闭经患者没有明显体征，仅有月经稀发与闭经，常有精神刺激史。

　　2.可有不孕、体重下降等情况，如果有强烈盼望怀孕的女性，可能会出现停经和假孕。

　　3.还可引起中枢神经系统与下丘脑功能失调，特别是青年女性，卵巢功能尚健全的女性，更易出现闭经。

　　4.实验显示这些患者的血皮质醇升高，但临床无皮质醇功能亢进表现。

　　情绪的管理与控制对我们任何一个人来说，似乎都不是一件容易的事情。但是，它不仅关乎我们的生活，关乎工作，关乎人际，重要的是，它更关乎我们的健康，所以，女性朋友们请做好你的情绪管控，不然当心闭经可能会找上你。

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn