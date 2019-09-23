情绪不佳可致提前闭经

38岁的于颖是一家外企大区主管，是个典型的职场“拼命三娘”。因为工作太忙难免忽略家庭，于颖和丈夫三天两头吵架。工作与家庭的双重压力让她倍感焦虑、烦躁，每晚能睡个好觉，对她却是一件再奢侈不过的事情。不仅如此，她的月经也愈发不规律，终于被诊断为继发性闭经！

像于颖这样，女性如果突然或长期出现压抑、紧张、忧虑等情绪，可加重下丘脑、垂体、卵巢功能失调，从而引起闭经。那么，因情绪问题而引发的闭经有哪些表现呢？

1.此类闭经患者没有明显体征，仅有月经稀发与闭经，常有精神刺激史。

2.可有不孕、体重下降等情况，如果有强烈盼望怀孕的女性，可能会出现停经和假孕。

3.还可引起中枢神经系统与下丘脑功能失调，特别是青年女性，卵巢功能尚健全的女性，更易出现闭经。

4.实验显示这些患者的血皮质醇升高，但临床无皮质醇功能亢进表现。

情绪的管理与控制对我们任何一个人来说，似乎都不是一件容易的事情。但是，它不仅关乎我们的生活，关乎工作，关乎人际，重要的是，它更关乎我们的健康，所以，女性朋友们请做好你的情绪管控，不然当心闭经可能会找上你。