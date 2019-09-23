病有所医  医有所保

从断肢再植到5G手术

医疗质量迈大步

本报记者 白剑峰

日前，在北京积水潭医院机器人远程手术中心，院长田伟的目光一直在3块屏幕之间转换，桌上的显示器是远程系统控制平台的操作界面，墙上两块屏幕分别显示着远在山东省烟台市和浙江省嘉兴市的手术现场。在5G网络的支持下，田伟通过远程操控机器人，交替完成了两台手术的最关键步骤，为两名脊椎病患者分别精准植入了6根椎弓根导针，这是该院开展的首例5G骨科手术机器人多中心远程手术。

70年来，中国医生用灵巧的双手，创造了一个又一个世界第一。1963年，面对一位右手腕关节以上一寸处被冲床完全切断的青年工人，上海市第六人民医院陈中伟率领团队经过8小时奋战，完成世界首例断肢再植手术。之后，患者成功闯过肿胀关、休克关、感染关、坏死关，接上去的手恢复了屈、伸、转、翻等功能，断肢再植获得成功。在同年召开的第二十届国际外科手术会议上，陈中伟被赞誉为“世界断肢再植之父”。断肢再植手术，成为世界医学史上具有里程碑意义的事件。

70年来，我国医疗技术能力和医疗质量水平持续提升。国际权威医学期刊《柳叶刀》对全球195个国家和地区医疗质量和可及性排名显示，1995年我国位列第一百一十名，2015年提高到第六十名，2016年提高到第四十八名，是全球进步幅度最大的国家之一。

从拳头大的成人心脏，到核桃大的小儿心脏，再到拇指大的胎儿心脏，我国均能开展手术治疗。麻醉技术应用人群包括子宫内胎儿、新生儿和百岁老人，解决了“不敢”和“不能”手术的问题，扩大了手术麻醉服务的可及性，提高了患者的生活质量。

70年来，我国产生了一批达到或引领国际先进水平、在国际上具有示范和带动作用的优势医疗技术，推动了重大疾病诊疗能力的提升。“互联网+医疗健康”发展迅速，远程医疗服务全面推开，覆盖所有县域医共体，所有三甲医院都开展了远程医疗服务。