宝宝视力发育有三个时间点

宝宝的生长发育包含身体的方方面面，视力也是其一。他们的视觉形成和发展是遵循一定规律的：新生儿只能模糊地看到眼前的人和物；6~8个月时视力仅有0.1；2岁时视觉最为敏感，特别喜欢颜色鲜艳（特别是红色）的物体，会有意识地看身边的移动物，如天上的飞机、鸟等；3岁时初步建立双眼视觉，视力约为0.6~0.8；6岁时大部分孩子视力才达到成人水平。在视觉发育中，出生后3个月、30个月、3岁是弱视发生的三个关键时间点，家长应格外注意监测孩子视力情况。

婴幼儿弱视对孩子今后的视力发育可以说是毁灭性的，如果不能及时发现和治疗，不仅会让孩子发生注视困难、阅读跳行等视觉障碍，还有可能影响将来的职业选择，更有甚者会导致失明。美国眼科学会2017版弱视诊断与治疗临床指南”指出，弱视分为斜视性弱视、屈光性弱视和形觉剥夺性弱视。其中，幼年的形觉剥夺只需要很短的时间就能引起弱视，对视觉发育影响较大。

0~3个月。如果家长在这一时期发现孩子“瞳孔发白”，需要引起警惕。“瞳孔发白”是屈光间质混浊而导致的形觉剥夺性弱视的典型表现，会让视发育刚刚起步的婴儿视力水平更低。对于威胁视力的单眼白内障新生儿，如果在2个月内摘除白内障并进行光学矫正，绝大多数患儿可正常生活和学习。孩子出生后3个月就能够稳稳地抬头了，眼睛也能和父母对视交流。如果这时家长发现婴儿两眼无神不能对视，也应及时就医。

3个月~30个月。此时孩子视觉进入敏感期，喜欢寻找跳动且颜色鲜艳的物体，弱视等于剥夺了他们探索世界的自由。这个时间段发生的形觉剥夺仍然会导致视力低下、视力发育受限或停滞。

3岁左右。3岁的孩子开始上幼儿园，有了自己的学习生活，用眼时间增多，发生弱视的风险进入第一个小高峰。但同时，这时候的孩子不像小婴儿不听指挥，他们能更好地配合各项眼科检查，让医生和家长了解其视觉发育情况。所以，3岁是发现弱视、早期预防近视的一个重要时间点。

通常，弱视的危险因素包括有弱视、斜视、儿童白内障或儿童青光眼的家族史，葡萄膜炎，上睑下垂，妊娠未满30周出生的婴儿，婴儿出生体重不足1500克，脑瘫，唐氏综合征等。日常生活中，家长也可以自查孩子视力发育情况，如果发现他有抓物不准确、厌恶被遮住一只眼、“瞳孔发白”、经常“对眼”等异常情况，应及时到医院眼科检查。▲