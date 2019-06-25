暑假娃娃户外活动多 提醒家长千万别大意

说到白内障，你一定会把它和老年人联系在一起，但白内障并非老年人“专利”，小朋友甚至刚出生的婴儿都有可能患上白内障，有眼部外伤也会引发白内障。暑期要来了，孩子们的户外活动或者玩耍的项目增多，家长应该时刻提高防护意识，让他们安全用眼、护眼。因此关于儿童白内障的这些知识，家长应该了解一下。

白内障按弱视治疗无效

昨天，重庆一家知名眼科医院白内障科主任刘真在接受采访时，说到一个他之前手术的案例：一个9岁的小朋友视力模糊，家长一直以为是弱视，就按照近视来进行治疗矫正，但治疗效果并不好。为此，家长不得不带着孩子辗转多家医院，最后查出是后囊下型白内障。

“后囊下型白内障长的位置处于眼睛晶状体比较深的位置，因此容易漏诊。”刘真解释说，不管什么类型的白内障，都会造成视力模糊、看不清，大多数家长一般不会往白内障方面去想，总觉得孩子是近视或者弱视。

儿童为什么会患白内障

白内障简单地说就是透明的晶体发生混浊，儿童白内障通常是指在儿童期内罹患的白内障，包括先天性白内障，婴幼儿白内障，外伤性白内障等，是一组致盲疾病，严重影响儿童的视力发育，属于难愈性弱视。刘真告诉记者，儿童患白内障的主要原因有两种，一是先天性的，另一种是后天原因。

先天性原因：

1、遗传因素，占30%；

2、在母体里感染，母亲怀孕时，前3个月如果感染风疹病毒或者内分泌失调，也有可能会引起；还有就是后3个月孕期，如果宫内缺氧，也可能会引起小儿白内障。

3、出生后有缺氧的情况，也可能会引起小儿白内障。

后天原因：

主要是不注意眼睛防护造成外伤引起的。比如玩铅笔的时候，戳到眼睛，或者被扔过来的书伤到眼睛造成钝挫伤，都有可能引发白内障、青光眼等眼部疾病。

陆军军医大学陆军特色医学中心眼科主任叶剑告诉记者，成人白内障会导致视力下降，而儿童白内障可能会影响大脑和视觉的发育，而且儿童白内障不是成人的缩小版，有其独特的解剖学、生理学、心理学和社会学特点。因此，儿童白内障比成人白内障的治疗更加复杂。

保守治疗要看具体情况

儿童白内障，除了手术，能不能保守治疗呢？叶剑表示，这要看孩子的具体情况，保守的方法常用于单眼的先天性白内障治疗中，但有的医师也认为双眼先天性白内障如果其视力优于20/50到20/70的话，也不需要接受手术治疗。

如果要进行手术，能否同时进行内眼手术和斜视手术呢？叶剑说，通常不会同时进行。摘除白內障后，外斜症状可能会改善，所以，在白内障合并斜视的患者中，可能不需要进行调整眼肌的手术，否则可能会导致过矫。对于长期稳定且视力不变的斜视患儿，可考虑联合手术，但也最好是在白内障摘除的另一侧眼进行斜视手术。在肌肉痉挛（像长期外斜视的外直肌痉挛）情况下，可以在同一眼上施行两种手术。进行两种手术对于患儿来说，可减少手术和麻醉次数，加快恢复时间。但同时也存在潜在的感染风险，以及屈光状态不理想等情况的出现。一般来说，医生会在白内障手术的伤口完全愈合后，再对患儿进行斜视手术治疗。

户外活动最好佩戴护目镜

刘真告诉记者，因为儿童不配合、无法准确描述病情，再加上早期症状与近视、弱视类似，不容易区分，所以，小儿白内障误诊、漏诊率比较高，因此，家长应该特别注意，从细节中发现端倪。

几个月大的小孩，家长应留意其眼睛注视方面有无异样，没有问题的话，可遮住小孩一只眼睛，如果小孩出现明显的哭闹或者烦躁感，就要怀疑小孩视力是否正常，必要时，到正规医疗机构眼科进行检查。还有就是，小孩已经上小学或者初中，还爱摔跤，也应该怀疑是不是一只眼睛视力有问题。

在暑期，户外活动或者游玩项目增多，对于孩子来说，眼部安全也应该重视起来。首先，应该预防眼外伤，假期到户外进行活动或者进行球类运动，树枝、石头、篮球等，可能会损伤眼睛，因此，最好佩戴护目眼镜；其次，不要玩一些类似竹签、竹竿、铅笔等尖锐物品，更不要将其对准自己或他人的眼睛；第三，对家长来说，要灌输孩子爱眼护眼的意识；最后，如果孩子出现眼外伤，建议尽早到医疗机构就医，等眼外伤影响到视力再就诊，就可能耽误最佳治疗时机。

（记者 朱婷）