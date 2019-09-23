“一瘫、一面、一语”提示中风

脑卒中（中风）是危险疾病，应尽早识别并治疗。哪些症状提示可能得了脑卒中？最常见的是“一瘫、一面、一语”。

“一瘫”指身体一侧肢体无力或麻木。上肢可表现为胳膊抬不起来，手不能提东西或用筷子；下肢可表现为走路发软、拖沓。麻木感多突然发生，较为明显，主要局限于一侧肢体，而不仅是指尖或几根手指。老人可以通过两个动作自测：1.两臂平举，观察能否举到相同高度，保持一会，是否出现无力、垂落的情况；2.平卧在床上或坐在椅子上，两腿同时抬高，看能否达到相同高度，且能保持数分钟。

“一面”指一侧面部麻木或口角歪斜，患者不能做出皱眉、闭眼、鼓腮等动作，喝水时水从一侧口角流出，微笑时一侧面部表情少。照镜子还能发现一侧鼻唇沟变浅，口角下垂，口唇向一侧歪斜。

“一语”指说话不清或理解语言困难。主要表现为说话含糊，多吐单字，不能连续成句。有时患者讲话虽还算流利，但与之交流时，其并不能理解，或答非所问。

除上述最常见的情况外，脑卒中的症状还可能有：双眼只能盯住一侧，不能向另一侧注视；单眼或双眼视力丧失或模糊；眩晕伴恶心、呕吐，还可能摇摇晃晃，像醉酒一样；突然发生剧烈头痛，常不能忍受，可有呕吐；意识障碍或抽搐，呼唤无反应，对声音、疼痛等刺激反应较差或无反应。

上述症状一定是突然发生的，如果已有数月之久，就不一定是中风，需就医，请医生帮忙排查。（总第40期）▲