新方法快速鉴定精子“性别”

很多国家明令禁止胎儿性别鉴定，原因是人为选择胎儿性别有违道德伦理。但对于一些有性别遗传病的家庭来说，通过正规的医学手段提前筛选精子，是规避家族病的重要手段。日本科学家近日研发出了可筛选精子“性别”的简易方法。

日本广岛大学研究员岛田昌之长期从事性染色体影响精子的差异性研究。先期研究发现，精子会特异表达Tol样受体蛋白，并与特定配体相结合。岛田锁定了Tol样受体编码基因。新研究中，岛田首先找到了只在X染色体上表达的500多个基因，并从中挑选出18个编码受体的基因。候选基因中的TLR7和TLR8引起了岛田的格外关注。之后，他将两种基因的配体加入含有精子的缓冲液中，以观察它们的活动变化规律。通常情况下，活跃的精子会拼命向上层游动（这是精子移动能力的体现）。但是新研究发现，当两种配体添加至精子溶液后，上层的精子数量却开始显著减少。进一步分析发现，最终留在上层的大部分为含有Y染色体的精子，含有X染色体的精子则从上层溶液中大面积消失。

岛田分别收集了上层和下层溶液的精子，并在小鼠中展开了人工受精实验。结果发现，溶液上层精子后代中，雄鼠占90%；下层精子的后代，雌鼠占81%。新方法大约只需1小时就可快速筛选出带X染色体的精子和带Y染色体的精子，该方法比现有分离技术安全度更高，而且不会损伤精子活力及繁殖能力。 （方文革）