早戴助听器 可降低老年痴呆症及跌倒风险

发现听力下降后，很多老年人会扛着，很少愿意佩戴助听器。但近日，美国密歇根大学家庭医学系一项新研究发现，听力损伤的老年人及时佩戴助听器可降低老年痴呆症、抑郁症、焦虑症及跌倒受伤的风险。

研究团队收集了近11.5万名66岁以上、有听力损失的老年人数据。分析结果显示，比起老年女性（11.3%），“听不见”的老年男性更有可能佩戴助听器（13.3%）。3年过后，戴助听器和没戴助听器的参试者身心状况出现了显著差异。前者被诊断为老年痴呆症的相对风险低18%，患上抑郁症或焦虑症的风险低11%，与跌倒相关的受伤风险低13%。研究结论发表在《美国老年医学会杂志》上。

研究人员认为，听力损失后不戴助听器会导致社会交往减少、失去生活独立性、身体平衡功能下降等不良后果。及时矫正听力损失有望改善老年人的身心健康状况，提高他们的晚年生活质量。（郭 亮）