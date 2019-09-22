热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

早戴助听器 可降低老年痴呆症及跌倒风险

2019年09月22日08:15 来源：人民网-生命时报

发现听力下降后，很多老年人会扛着，很少愿意佩戴助听器。但近日，美国密歇根大学家庭医学系一项新研究发现，听力损伤的老年人及时佩戴助听器可降低老年痴呆症、抑郁症、焦虑症及跌倒受伤的风险。

研究团队收集了近11.5万名66岁以上、有听力损失的老年人数据。分析结果显示，比起老年女性（11.3%），“听不见”的老年男性更有可能佩戴助听器（13.3%）。3年过后，戴助听器和没戴助听器的参试者身心状况出现了显著差异。前者被诊断为老年痴呆症的相对风险低18%，患上抑郁症或焦虑症的风险低11%，与跌倒相关的受伤风险低13%。研究结论发表在《美国老年医学会杂志》上。

研究人员认为，听力损失后不戴助听器会导致社会交往减少、失去生活独立性、身体平衡功能下降等不良后果。及时矫正听力损失有望改善老年人的身心健康状况，提高他们的晚年生活质量。（郭 亮）

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn