热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

二曲粥降血脂

湖北省远安县中医院主任医师 胡献国

2019年09月21日09:09 来源：人民网-生命时报

资料表明，我国已有1亿多高脂血症患者。高血脂症的最大危害是引起动脉粥样硬化，以及并发的高血压、冠心病、脑卒中、周围血管硬化等。降低血脂，不妨常喝二曲粥。

取神曲10克、红曲5克、大米50克，白糖适量。将神曲、红曲研为细末，放入锅中，加清水适量，浸泡5~10分钟后，水煎取汁，加大米煮粥，待熟时调入白糖，再煮一二沸即成，每日1剂。

中医认为，红曲味甘，性微温，入肝、脾、大肠经，有活血化瘀、健脾消食、化浊降脂的功效，适用于经闭腹痛、产后瘀阻、跌打损伤、饮食积滞、高脂血症等。红曲在国际上有 “中国他汀”美誉，为降血脂、降血压的天然药物，且有抗氧化、抗癌作用。神曲归脾、胃经，可健脾和胃、消食化积，主治饮食停滞、消化不良、脘腹胀满、食欲不振、呕吐泻痢等症状。二者同用，可健脾开胃、化浊降脂，适用于消化不良、高脂血症等病症。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn