二曲粥降血脂
湖北省远安县中医院主任医师 胡献国
资料表明，我国已有1亿多高脂血症患者。高血脂症的最大危害是引起动脉粥样硬化，以及并发的高血压、冠心病、脑卒中、周围血管硬化等。降低血脂，不妨常喝二曲粥。
取神曲10克、红曲5克、大米50克，白糖适量。将神曲、红曲研为细末，放入锅中，加清水适量，浸泡5~10分钟后，水煎取汁，加大米煮粥，待熟时调入白糖，再煮一二沸即成，每日1剂。
中医认为，红曲味甘，性微温，入肝、脾、大肠经，有活血化瘀、健脾消食、化浊降脂的功效，适用于经闭腹痛、产后瘀阻、跌打损伤、饮食积滞、高脂血症等。红曲在国际上有 “中国他汀”美誉，为降血脂、降血压的天然药物，且有抗氧化、抗癌作用。神曲归脾、胃经，可健脾和胃、消食化积，主治饮食停滞、消化不良、脘腹胀满、食欲不振、呕吐泻痢等症状。二者同用，可健脾开胃、化浊降脂，适用于消化不良、高脂血症等病症。
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