近视加深太快？或是青光眼作祟

“我的双眼看东西都很清晰，为什么被诊断为青光眼？”“去年体检眼压高，今年体检升高得更厉害，确诊青光眼中晚期，眼压高一定会青光眼发作吗？”……本周，中山大学中山眼科中心青光眼之家举行了每季度一次的科普讲座，广州中青年实力医生、中山大学中山眼科中心青光眼专科黄晶晶主任医师指出，临床上时常遇到患者在确诊时已经是青光眼晚期，由于它造成的视力损伤不可逆，因此患者得知病情时追悔不已。实际上，绝大部分早期青光眼没有任何突出症状。专家指出，要截获青光眼的早期信号，一定要加强每年定期眼科体检的意识， 特别是青光眼高危人群，更要提高警惕。

15岁少年“近视”竟致永久失明

今年上半年，一名15岁的少年王冰（化名）在家长带领下从湖南老家来到中山眼科中心就诊。这名少年是初三学生，从小学三年级开始出现近视，加深比较快，一直戴眼镜矫正。自2017年下半年开始，王冰觉得看东西比较吃力，眼睛容易疲劳，以为是学业任务较重导致近视加深了，并未告诉家长，只是让老师把自己的座位调到前排。

今年3月，王冰即使坐在第一排也无法看清黑板了，这才把情况告诉家长，在配镜验光时发现其视力无法矫正到正常水平，于是来到医院检查。检查发现，王冰的右眼视力只有0.1，眼压31.7mmHg，管状视野；左眼视力虽然有1.0，但眼压高达25.7mmHg，确诊为双眼青少年型青光眼。由于右眼已经是晚期青光眼，不但视力很差，而且视野非常窄，医生给他进行了青光眼手术治疗，虽然手术很成功，但是右眼视力依然无法恢复了。

近视度加深较快要排查青光眼

青光眼是一组常见的威胁视神经及视觉功能的眼病。因为青光眼导致视神经受损，视神经就无法将信息传递给大脑并形成视觉，最终的结果是永久性的视力丧失，而且这种视力丧失不可逆转。流行病学研究资料显示，作为世界首位的不可逆性致盲眼病，我国青光眼患者有1000多万人，40岁以上人群青光眼患病率为2.6%，致盲率约30%。从刚出生的婴儿到耄耋之年的老人，任何年龄段的人群均可发病。

黄晶晶介绍，青光眼有不同的类型，少数原发性闭角型青光眼患者急性发作时会出现眼红、痛、视力下降、呕吐合并头痛等症状，慢性患者有虹视、眼胀、偏头痛等症状。而在青光眼所有类型中，绝大部分早期青光眼都没有任何突出的症状，即使在医疗技术发达的国家和地区，至少有一半的青光眼患者不知道自己患病。

能顺利“截获”并甄别青光眼发作时的警报非常重要，如果把它的发作当作是其他疾病，往往会耽搁宝贵的救治时机。黄晶晶指出，由于视力下降、视物模糊等症状常被患者及家长误以为是近视所致，如果只重视矫正视力，而忽视眼底、眼压等检查，势必造成漏诊、误诊。

据了解，中高度近视患者发生开角型青光眼（包括青少年型青光眼）的概率比正常人高4~5倍。随着青少年近视越来越多，近视度数越来越深，开角型青光眼的患病率也有上升趋势。绝大多数青光眼患者并不表现为典型的青光眼症状，而是以“近视、视疲劳、头痛、失眠”等为首发症状，甚至不知不觉已经失明了才来就诊。

因为发病隐匿，早期没有明显症状，故而青光眼很容易漏诊，而且是以近距离阅读为主的青少年为主。因此，即使是中低度近视的患者，也应加强对青光眼的排查，高度近视及近视度数加深较快者，更应该定期检查眼底、眼压，以防漏诊。

应建立每年定期眼部体检的意识

目前，青光眼的发病机制并不明确，因此很难有有效的预防手段，最有效的干预方式是通过定期体检截获其早期出现的“信号”。

黄晶晶介绍，具有青光眼家族史，具有高度近视、远视或不到40岁即戴老花镜的人，高眼压者，糖尿病患者，眼睛有过外伤或其他眼病，长期滴用含激素眼药水或因其他疾病长期全身应用激素的人士，是容易患病的人群，更要重视每年的眼睛体检，从眼压、眼底照相、裂隙灯检查等方面做好筛查，如果要确诊，可结合OCT、房角镜、视野检查等进行疾病分类分期。对于40岁以上的中老年群体，也应该建立每年体检的健康意识。

如果筛查出早期青光眼，一部分患者有望得到治愈。专家介绍，“对于早期闭角型青光眼患者，如果房角没有完全关闭，做激光治疗，早期可以达到治愈效果，约95%患者青光眼不会发作，不会损害到视神经”。然而，一旦青光眼已造成视神经损害，这种损害是无法逆转的，因此，一定要重视体检中发现的问题，尽早遵循医嘱排查原因。

“眼压高可能是高眼压症、青光眼或其他眼疾，应及时检查排查原因。”专家强调，看事物清楚不一定代表没问题，青光眼会造成视野缺损，由于正常眼睛有代偿功能，早期视野缺损一般人很难被察觉，需要经过相应的眼部筛查项目确诊。（文/广州日报全媒体记者梁超仪 通讯员邰梦云、高锦云）