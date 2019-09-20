28岁的小芳最近突然暴瘦，她也没太在意，二宝一岁不到，她以为自己是带孩子累的，而且产后能瘦下来是她梦寐以求的事情。三个月过去了，小芳进食量跟往常一样，身体还在继续瘦，偶尔觉得心悸，还特别怕热多汗，抱小孩经常说累抱不动，家人担心小芳带孩子积劳成疾，建议她到医院检查。检查结果提示，小芳得了甲亢，正是这种疾病导致她暴瘦。

南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科主任医师张彤表示，甲状腺功能紊乱可明显影响体重，若不明原因短时间内出现暴瘦或者突胖，都应该警惕甲状腺功能失调，及时到内分泌代谢科就诊。

甲状腺功能紊乱可明显影响体重

甲状腺是人体最大的内分泌器官，合成并分泌我们必需的甲状腺素，与生长、发育、生殖和衰老紧密相关，并时刻影响着机体的新陈代谢和能量平衡。如果人体的甲状腺素越多，分解代谢就越旺盛，消耗能量就越大，体重随之下降。反之，分解代谢就降低，能量消耗就越小，体重则明显增加。因此，甲状腺功能是否稳定对体重影响明显，甲状腺素分泌过多或过少，均可导致疾病，如果您的体重增减较剧烈，可能是患了甲状腺功能失常的疾病。

甲减可致病理性肥胖

体重增加是甲状腺功能减退症（甲减）最常见的症状。甲减发病较隐匿，进展也较缓慢，机体的分解代谢变慢，导致体重逐渐增加。著名的例子如前世界足球先生罗纳尔多，他在患有甲减后，便逐渐发胖，不仅体型难堪，而且球技迅速下降。实际上，人群中更多的是亚临床甲减，该病有易疲劳、畏寒、记忆力下降等症状，常被错误地认为是亚健康状态，所以当体重增加，尤其伴有亚健康的表现时，需要警惕甲减。

甲亢可致体重下降乃至暴瘦

消瘦是甲亢的常见临床表现，过多的甲状腺激素导致人体出现甲状腺毒症，体重可在短期内出现显著下降。遇到这类情况，正在减肥的女孩可别太高兴，这种暴瘦，可能是患有严重的甲亢！医生提醒，该病导致人体分解代谢明显增加，除了体重变轻，还可有怕热、多汗、心跳加速、腹泻、眼突等症状，如果出现上述表现，一定要及时就诊，排除有无甲亢。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲、陈志）