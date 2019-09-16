提起机场消费，许多人的第一反应就是价格高。然而现在情况正在改变。9月13日，宁夏银川河东机场发布消息，宣布将全面下调餐饮价格。本次餐饮调价共涵盖面食、快餐、盖饭、砂锅、小吃、咖啡、奶茶等9个大类的209款餐品，调整后，航站楼整体餐饮价格将有较大降幅。而在有些机场，五块钱一桶的泡面、两块钱一根的火腿肠、一块钱一瓶的矿泉水……也已经做到了敞开供应。

78元一碗面条、59元一碗馄饨、28元一碗粥……机场的“天价”餐饮，一度令人望而却步，引发乘客吐槽。就拿这次宣布调价的银川河东机场来说，今年八月，就有网友在微博上吐槽一碗牛肉面60元，比很多机场的价格都贵不少，而这次调价后，牛肉面价格降幅达到了54%。

事实上，不只这一家机场，近年来机场餐饮降价已经蔚然成风。首都机场早在2008年就提出了“同质同价”的服务理念，后来更是提出了“同城同质同价”。近年来，广州、长沙、乌鲁木齐、南京、深圳等城市，也都宣布实现同样或者类似“同城同质同价”的规定，餐饮价格已经做到了实质性下降。今年4月，《人民日报》海外版的报道称，机场“天价”餐饮在一二线大型机场已基本杜绝，现在多是向中小机场蔓延了。

当然，这轮调价与国家民航局的鲜明态度有关。民航局曾明确宣布，将进一步改进服务措施，提升服务品质，推进机场餐饮“同城同质同价”。这是以旅客为中心的一个体现。但是，这一举措仅仅惠及旅客吗？

在针对机场餐饮的吐槽中，提及最多的就是面条，尤其是牛肉面。为什么面条，尤其是牛肉面受到这么多关注，恐怕一个重要原因就是大家都已经知道了机场餐饮价格高，害怕被宰得太多，而且对于机场餐饮味道并不抱以太高的期望，在大家的潜意识里，认为面条的性价比相对较高，这种心理倾向在一定程度上证明，机场餐饮并非不可替代之选择。

随着航空业的发展，机场已成为超级流量的消费场所。数据显示，2018年我国机场全年旅客吞吐量超过12亿人次。人气就是财气，可是除了机场免税店外，机场其他商业设施吸纳的财气与人气似乎不成比例，很多人对于在机场消费抱着“能不买就不买”的理念，尤其是餐饮消费，更是有着“能不吃尽量不吃”的想法。机场餐饮创造的价值，真心配不上机场吸引的流量。

针对机场餐饮价格“高人一等”，一直有声音认为是因为机场餐饮场所的租金较高，这涉及到机场本身的定位问题，需要机场认真研究一下租金问题。可是，租金高了，就一定定位“天价”吗？“天价”食物挡住了大量乘客的脚步，也出现了一个“死循环”——商家想通过“天价”赚取更多利润，可由于少人问津，把单价定得更高，于是更少人问津。不必讳言，相对于机场积聚的大量人气，由于机场商业本身的定位和理念问题，商业潜能并没有充分发挥出来。“天价面”的存在，不仅影响了机场形象，也在事实上影响了机场转型升级。

在国外一些城市，机场不仅仅是出入境的地方，而是成为了区域经济发展中心。现在，国家很多城市也都提出了打造“航空港”“航空城”的设想，那么，机场就必须大账小账都要考虑，并且得考虑如何兼顾长远利益和眼前利益。应该说，机场也是“五元泡面”的受益者，而餐饮平价更是预示着机场转型的开始。