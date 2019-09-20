刚刚过去的暑假，很多孩子去医院检查都发现视力有所下降，有的孩子一年内视力竟然从1.0下降到0.1。到底是什么原因让孩子的近视度数越来越深？

导致近视发生和进展的因素是多方面的，包括遗传因素、环境因素以及用眼习惯和营养等。

据报道，父母一方患近视，孩子患近视的几率是30%，父母双方患近视，近视患病率为70%以上，因此，遗传因素是近视发生和进展较为重要的因素之一，尤其是那些高度近视以及病理性近视的患者，遗传因素所占的比例则更大。

长期近距离用眼是重要的近视诱发因素。青少年的眼球正处于生长发育阶段，调节能力很强，球壁的伸展性较大，阅读、书写等近距离工作时的调节和辐辏作用，使眼内压升高。随着近距离用眼的频率和时间逐渐增加，眼轴就会逐渐被拉长，最终形成近视。如果用眼习惯得不到纠正，近视度数就会不断加深。

研究发现，多吃甜食会加重近视的发展，而适当补充叶黄素可以预防近视的发生。

总之，近距离用眼负荷增加，甜食摄入增多，户外运动减少，以及电子产品过度使用都会让近视加重。要避免小眼镜度数加深，要注意劳逸结合科学用眼，多做户外活动，少看电视、电脑、手机，多吃叶黄素和含粗纤维的食物，同时坚持做眼保健操。（李哲整理）