类风湿患者吃饭要忌口

中医理论认为，类风湿关节炎的基本病机是风、寒、湿、热、痰、瘀等邪气滞留。病初多实，久则虚实并见。风邪盛者，肢体酸痛，痛而游走无定处；寒邪盛者，肢体冷痛或疼痛剧烈，痛处不移，得温缓解；湿邪盛者，肢体沉重，病情迁延不愈；热邪盛者，局部红肿热痛；病久肝肾亏损者，形体消瘦、关节变形、肌肉萎缩、骨节僵硬、筋脉拘挛。类风湿关节炎除有针对性地规律治疗外，饮食对有些患者可以起到辅助缓解症状的作用。这里给大家推荐一些饮食要点，可参考使用。

饮食原则：以进食高蛋白、高热量、富含纤维素及易消化食物为宜；一般不采取炸、烤、熬、爆等烹调方式，多吃蒸、炖、煮、泡、煲汤等食物；忌食高脂肪的食物，因为脂肪在代谢过程中产生的酮体会刺激关节；忌食甜食，类风湿关节炎多伴骨质疏松，糖类会影响钙的吸收，加重骨质疏松。

具体调补方案：急性期宜吃清淡、平和的食物，如粳米饭、小米粥、油菜、荠菜、枸杞、马兰头、海蜇皮、黄花菜、番茄、芹菜、冬瓜、丝瓜、黄瓜、西瓜、甘蔗等；慢性期宜吃温性食物，而不宜吃太凉的食物，如猪排骨、瘦猪肉、鳝鱼、羊肉、牛肉、蛋类、乳类等；风邪偏盛者，宜食豆豉、荠菜、葱、生姜；寒邪偏盛者，宜以茴香、桂皮、花椒、胡椒、干姜佐菜，忌生冷；湿邪偏盛者，宜食薏苡仁、赤小豆、白扁豆；热邪偏盛者，宜食马兰头、通心草煨鸭子、青菜、水果，不宜食用辛辣刺激之品。

药膳食疗方：1.椒猪肉汤。瘦猪肉100克，辣椒根90克，生姜、大蒜、食盐、花椒适量；瘦猪肉洗净切块，辣椒根水洗后用纱布包好、封口；姜切片，葱切段；把猪肉、辣椒根、葱段、姜片、花椒一起放入砂锅内，加水适量；先用大火烧沸，然后改用小火炖煮30分钟至肉烂，去辣椒根，加食盐，再煮沸即成。本品吃肉饮汤，具有温经散寒、祛湿止痛的功效，适用于关节疼痛剧烈者。2.黄花菜根酒。黄花菜根、黄酒各50克；黄花菜根洗净放入锅内，加水适量，先用大火煮沸，然后改用小火煎煮30分钟；去渣取汁，冲黄酒内服。本方具有清热通络的作用，适用于热痹、关节红肿疼痛明显者，关节无红热者忌服。▲