受访专家：东南大学附属中大医院消化内科副主任医师 冯亚东

吃好早餐对老人健康非常重要，然而生活中很多老人却对早餐不太重视，多是吃咸菜、白粥，简单凑合一下，不利于营养摄入。

一般来说，老人起床半小时后吃早餐比较适宜，因为早餐距离前一天晚餐的时间大约有12小时以上，体内储存的糖原已经消耗殆尽，应及时补充，避免出现低血糖反应。若早餐与午餐相距时间较长，宜在上午10点左右增加一餐点心。

老人吃早餐的时间要规律，一般情况下，建议老人把早餐安排在6:30~8:30，时间以15~20分钟为宜。进餐时间过短，不利于消化液的分泌，以及消化液与食物的充分混合，可能带来肠胃不适。进餐时间太长，则会不断摄取食物，容易导致肥胖。老人进餐应细嚼慢咽，千万不可狼吞虎咽，伤肠胃还可能噎着。

每天保证早餐的营养充足对健康非常重要。综合来看，老人的早餐一般包括以下4类食物：谷类、富含蛋白质的食物、蔬菜、水果。谷类食物包括馒头、面包、麦片、面条、粥等，对老人来说，早上喝碗燕麦小米粥，既有降脂降糖的作用，又可以养胃润肺、安神助眠。老人的能量需要稍减，但蛋白质需要不仅不低于成人，还要保证更高比例的优质蛋白。优质蛋白食物包括肉类、鸡蛋、牛奶以及豆制品等。老人早餐喝杯牛奶，能保证蛋白质摄入量，补充钙质和维生素，还能预防骨质疏松。此外，老人还需要摄入足量的新鲜蔬菜、水果，这样可以降低心脑血管病的发病率。最后，推荐老人每天吃一小把坚果，可帮助健脑，并获取不饱和脂肪。▲