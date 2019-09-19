2019健行者公益项目正式启动

“基本医疗有保障是脱贫攻坚底线目标之一，在建档立卡贫困户中，因病致贫返贫占比超过40%，健康扶贫是最难啃的‘硬骨头’，任务艰巨。”2019年9月17日，由国家卫生健康委扶贫办指导、中国人口宣传教育中心联合诸多机构推出的健行者公益项目在北京启动，国家卫生健康委财务司副司长任西岳在启动发布会上如是谈到。

保证贫困地区居民病有所医，离不开乡村居民的健康守门人——乡村医生。任西岳表示，目前中国约有144万名村医，他们工作条件艰苦，收入微薄，却默默地守护着近6亿乡村居民的健康。由于村民居住分散，地形复杂，给村医出诊带来巨大困难，一段坎坷难走的山路可能阻挡一次及时有效的诊治。

在国家级贫困县山西省永和县，由于山高地远、自然条件恶劣，村民就医、乡医执医都极为不便。为发动社会力量助力当地健康扶贫，2019 健行者公益项目实地挑战地点便选址在永和县黄河乾坤湾，面向全国徒步爱好者发起徒步30公里挑战，并号召社会爱心人士及企业进行公益捐款，项目公益捐款将定向为吕梁山集中连片特殊困难地区的永和县、大宁县、清涧县、子洲县村医捐赠医用摩托车，为村医赋能，为村民健康提供保障。

永和县县委副书记马爱丽介绍，永和县贫困发生率为34.5%，计划在2019年年底实现全部脱贫。而此次健行者公益项目的实施不仅为永和村医捐赠医用摩托车，提高基层医疗健康服务能力，更是对永和旅游文化资源的一次集中宣传，将有效带动旅游扶贫和消费扶贫发展，助力贫困人口脱贫增收。

据了解，2019年健行者公益项目自9月17日起，面向全国招募徒步爱好者，于2019年10月19日赴山西省永和县黄河乾坤湾参加徒步30公里挑战。全国的徒步爱好者可通过官方网(www.jianxingzhe.org.cn)、“健行者活动”公众号等多渠道报名参与。