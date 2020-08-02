健行者跨越山水之路 104台摩托助力乡村医生

盛夏永和，骄阳似火。2020年7月31日上午，在山西省永和县青少年活动中心广场上，整齐摆放着几十辆崭新的摩特车，引来不少群众围观。这里正在举办一场大型公益活动——“2019健行者公益项目捐赠”，为2019年深秋时节在永和县举办的那场徒步活动画上圆满句号。国家卫生健康委扶贫办专职副主任曾云光、中国人口宣传教育中心副主任黄长群、中国人口福利基金会副秘书长宋宏云等领导出席。

2019年10月，在国家卫生健康委扶贫办的指导下，中国人口宣传教育中心联合中国人口福利基金会、中共永和县委、永和县人民政府，以及中国疾控中心慢病中心、国家体育总局科研所等诸多机构，共同举办了“2019健行者公益活动”。来自全国的近600名徒步爱好者齐聚永和，在雄奇壮美的黄河乾坤湾徒步挑战 35公里。同时，全国有1500余名健行者通过网络挑战五万步。健行者用脚步丈量永和黄土地，用点滴汗水凝聚公益力量！

中国人口宣传教育中心副主任黄长群讲话

据介绍，2019健行者活动得到诸多爱心人士和企业的捐助，共募集物资、资金200余万元。其中资金70余万元，定向为国家卫生健康委定点扶贫的山西省永和县、大宁县和陕西省清涧县、子洲县村医捐赠104台摩托车。中国人口宣传教育中心副主任黄长群表示，“健行者”不仅仅是一次健身活动，更是一项汇聚爱心的公益行动。这是首次尝试将全民健身活动与公益扶贫项目结合，让我们看到了社会蕴藏的巨大公益潜力，为下一步探索动员社会力量参与健康扶贫积累了宝贵的经验。

国家卫生健康委扶贫办专职副主任曾云光向村医代表贺星龙交付摩托车钥匙

贺星龙是山西省大宁县乐堂村村医，是一位朴实的汉子。他在村医的岗位上坚守了20年，先后骑坏7辆摩托车，只为守护村民的健康。今天，当他代表村医，接过国家卫生健康委扶贫办专职副主任曾云光交付的摩托车钥匙，心情激动。他说“由于村民居住分散，路途遥远，有时病人得不到及时治疗，错过最佳诊疗时机。有了这些摩托车，可以大大提高我们乡村医生走村串户的出诊效率，还能为更偏远的村民提供及时的医疗服务。

中国人口福利基金会副秘书长宋宏云讲话

目前，全国约有150万的乡村医生，他们肩负着6.7亿农村群众的基本公共卫生服务及常见病、多发病的初级诊治服务。中国人口福利基金会副秘书长宋宏云表示，乡村医生是亿万农村居民健康的第一守门人，在健康扶贫工作中起到决定性作用。为了改善乡村医生看病的交通条件，扩大村医服务范围，中国人口福利基金会特别为健行者活动设立了“跨越山水之路、守护村民健康”公益项目。2019健行者活动募资捐赠的104台摩托车已经全部运到贫困县，村医们很快就能骑上摩托车为村民开展服务。

永和县副县长周宏讲话

据永和县副县长周宏介绍，今年永和将以全新的方式继续举办“2020年健行者活动”，把公益的力量植根永和、发挥效益，把健康扶贫真正落在实处，让更多的百姓受益。

施慧达药业集团文宣部经理刘曦接受爱心企业牌匾

主办方为众多企业颁发了“2019健行者爱心企业牌匾”，感谢爱心企业支持健康扶贫的善行善举。