唯医骨科完成1亿美元B轮融资

19日，唯医骨科宣布完成1亿美元B轮融资，此次融资由新加坡主权基金淡马锡旗下专项医疗投资基金Sheares领投，腾讯、挚信资本及创始人跟投。华兴资本担当此次融资独家财务顾问。

有业内人士表示，近年来，在医疗需求增长与高质量医疗服务稀缺的矛盾凸显的同时，国家新医改政策也在倒逼医疗行业重建新生态，因此互联网医疗行业爆发了活力。在诸多互联网医疗企业还处于摸索阶段，唯医骨科打造出了“信息采集—影像分析—医生匹配—在线问诊—手术诊疗—耗材配送—康复随访”的全流程智能化管理模式。

唯医骨科创始人兼CEO刘峥嵘表示，该公司作为国内专注于骨科领域的互联网医疗平台。目前该平台注册骨科医生用户已超15万，覆盖医院1.7万余家，分别在银川和重庆落地了2家唯医骨科诊疗中心。通过多年积累，目前已成长为集教育培训、精准推广、手术诊疗、耗材集采、临床科研与一体的“一站式”骨科服务平台，形成了以服务患者为中心，以赋能医生为核心，以相互联动的线上平台及线下医院网络为载体，以大数据及人工智能技术为驱动力的骨科产业新生态，优化患者就医体验，提升医疗效率。

“公司创立的初衷是为让更多医生获得更为专业的教育培训，进而能为更多患者提供更好的诊疗服务。医疗是一件关乎社会民生的大事，是需要塌下心来勤勤恳恳做的事业，只有真的为了患者、为了医生，才能获得他们的信任，在互联网医疗行业中胜出。”刘峥嵘表示。