如何配眼镜请看过来！

近年来，我国青少年近视率居高不下、不断攀升，有数据显示，2018年我国小学生近视比例为45.7%，初中生近视比例为74.4%，高中生近视比例为83.3%，大学生近视比例为87.7%。

配装眼镜是矫正视力或保护眼睛的医疗器具，由镜片和镜架装配组成，戴眼镜后获得清晰的物像，可以矫正视力、可以防治眼球外斜、可以防治弱视、预防高度近视引起的合并症等。

为了让消费者了解市场上配装眼镜的质量和安全情况，更好地指引消费，中国消费者协会日前联合重庆市消费者权益保护委员会、陕西省消费者协会、深圳市消费者委员会对深圳市的部分配装眼镜商品开展了比较试验。据重庆市消委会相关负责人介绍，本次比较试验的20款配装眼镜样品中，有10款眼镜样品存在无产品执行标准、无厂址、无检验合格证明等不规范的问题。

广大消费者该如何配适合自己的眼镜？重庆市消委会相关负责人给出了4点建议：

1.初次验光最好选择专业的眼科医院、视光中心等机构配镜。了解验光人员是否具有验光师资质；眼镜产品（镜片、镜架）有无合格标识；查看配镜机构的验光、配镜设备是否贴有国家强检合格标记。

2.过敏人群谨慎选择金属架。容易过敏的消费者，尽量不选择金属框（尤其是合金材质的）。

3.特殊眼病患者选择防蓝光眼镜时需注意。建议普通消费者谨慎选择防蓝光镜片；特殊眼病患者如黄斑疾患的人群，比如年龄相关性黄斑变形、黄斑裂孔、糖尿病性眼底病变患者根据眼科医生建议选择防蓝光眼镜。

4.取镜后可根据情况做个性化调整。消费者取到配装后的眼镜应检查眼镜是否有表面瑕疵，如镜架划痕、镜片表面划伤、镜片崩边、隙缝等，戴镜后是否有严重的不舒服症状，如看地板不平或变形。另外消费者还可以要求配镜机构对眼镜进行个性化调整，这样眼镜不会对鼻梁、耳朵造成压迫感，配戴舒适。（重庆晚报-上游新闻记者 李琅）